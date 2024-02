Le 2e volet du remaniement enfin acté, avec le (demi) départ attendu d'Amélie Oudéa-Castéra

La ministre quitte l'Education nationale mais garderait le ministère des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Quatre autres ministres et secrétaires d'Etat sont sur le départ, d'autres font leur entrée et d'autres confirmés.

Le 2e volet du remaniement du gourvenement attendu depuis des semaines se précise, ce jeudi 8 février. Comme attendu, la ministre de l'Education nationale Amélie Oudéa-Castéra, au centre d'une polémique, quitte son poste au profit non de François Bayrou, qui a refusé le poste, mais de Nicole Belloubet , ancienne Garde des Sceaux, selon Midi Libre. Amélie Oudéa-Castéra garderait en revanche son portefeuille de ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques. D'autres ministres sont nommés : le ministre délégué chargé de la Santé sera le député Frédéric Valletoux, ancien président de la fédération hospitalière, et travaillera avec Catherine Vautrin, nommée ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en janvier. Quatre autres ministres sont également sur le départ, d'après France Info : Agnès Firmin-Le Bodo, ministre de la Santé et de la Prévention, Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe, et Carole Grandjean, ministre déléguée à la Formation professionnelle. Confirmés ou entrants, la liste se complète Une quinzaine de ministres délégués et de secrétaires d'Etat devait venir compléter la liste des 15 ministres annoncée le 11 janvier. voici les premiers noms. Marie Guévenoux, 47 ans, devient ministre déléguée aux Outre-Mers

Fadila Khattabi revient au gouvernement en tant que ministre déléguée chargée de l’autonomie et des personnes handicapées.

Guillaume Kasbarian a quant à lui été nommé ministre délégué en charge du Logement.

Patrice Vergriete passe du ministère du Logement à celui des Transports.

Marina Ferrari remplace Laurence Boone et devient ministre déléguée aux Affaires européennes.

Sabrina Agresti Roubache reste ministre déléguée à la Ville, à la Citoyenneté et à l’Intégration.

Tout comme Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.

Olivia Grégoire