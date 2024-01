Éric Ciotti, Frédéric Mitterrand, Anne Hidalgo... la nomination de Rachida Dati au poste de Ministre de la Culture fait vivement réagir

La grosse surprise du remaniement annoncé jeudi 11 janvier 2024 a été la nomination de Rachida Dati au poste de Ministre de la Culture. Ce qui fait couler beaucoup d'encre.

Le remaniement consécutif à la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre n'a pas donné lieu à un immense chamboulement. En revanche, il a été le théâtre d'une grosse surprise : Rachida Dati est la nouvelle Ministre de la Culture. Ce qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre.

"Elle se place en dehors de notre famille politique"

La première réaction attendue était celle des Républicains, clan dans lequel l'ancienne Garde des Sceaux figurait depuis 2006, lorsque le pilier de la droite s'appelait encore UMP. Éric Ciotti, le président du parti, a dit de Rachida Dati qu'elle "se place en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partie des Républicains. Nous sommes dans l'opposition, nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret".

"Une excellente nouvelle"

Si la tête d'affiche du parti montre donc sa fermeté, ce n'est pas le cas de tous les membres du groupe LR. Alexandre Vincendet, député du Rhône, a dit de cette nomination que c'était "une excellente nouvelle", chez nos confrères de Franceinfo, jeudi. "C'est une personnalité de grande qualité et je la félicite. C'est une élue solide à la tête de ce ministère stratégique pour notre pays, pour le rayonnement de la France et de la culture française".

"Bon courage au monde de la culture"

Autre réaction qui était scrutée, celle d'Anne Hidalgo. La maire de Paris a été bien plus d'une fois au cœur de joutes verbales avec Rachida Dati. Suite à la nomination de cette dernière, la socialiste a réagi. "Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser", a-t-elle déclaré, ce jeudi 11 janvier.

"Elle n'y connaît rien mais c'est pas grave"

Il avait été Ministre de la Culture et de la Communication entre 2009 et 2012 : Frédéric Mitterand était sur le plateau de RTL, ce vendredi matin. Et lorsqu'il lui est demandé de commenter les réactions de certains, disant de Rachida Dati qu'elle "n'y connait rien", le neveu de François Mitterrand l'a affirmé : "oui, elle n'y connait rien, mais c'est pas grave. Il faut savoir comment marche l'Etat et avoir autour de soi des gens qui sont très compétents et très capables, d'où l'importance d'avoir un directeur de cabinet de première qualité et une équipe de très grande qualité".

Il est notamment revenu sur son expérience personnelle, et a expliqué que "moi, par exemple, quand je suis devenu ministre, j'étais paniqué donc j'ai constitué un cabinet trop rapidement. Et après, finalement, comme je suis plutôt gentil, je ne suis pas rentré en conflit avec mon cabinet. Erreur !". Frédéric Mitterrand a ainsi recommandé à Rachida Dati de "prendre son temps pour constituer son cabinet et prendre des gens en qui vous avez totalement confiance et qui vous suivront quoi qu'il arrive, et qui sont compétents".

"Cette nomination est un pied de nez aux magistrats"

Sur le plateau de Franceinfo cette fois-ci, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a dénoncé un point très largement commenté. "Mettre à de telles fonctions une personne qui est mise en examen pour corruption est une faute morale indélébile. Comment faire comprendre à la jeunesse de notre pays, à tout un système de valeurs que l'on essaye d'inculquer dans la République, que quand on est mis en examen pour corruption, on peut devenir, en cours d'instruction, ministre ?"

Celui qui est en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du Grand Paris et des relations avec les arrondissements a embrayé : "Le principe de la présomption d'innocence, c'est de respecter que les gens, avant qu'ils ne soient condamnés, soient considérés comme innocents, mais c'est aussi que la justice puisse travailler librement. Cette nomination est un pied de nez aux magistrats sur leurs capacités à travailler librement".

"Le remaniement sans changement"

Porte-parole du Rassemblement national, Laure Lavalette a aussi commenté cette nomination, la comparant à "un jeu de chaises musicales où les où les ministres retombent sur le même siège. Critique virulente de Macron hier, Rachida Dati le rejoint aujourd’hui. Bref, Attal invente le remaniement sans changement. Pendant ce temps, les factures d’électricité des Français continuent d’augmenter".

"Trahison et mise en examen pour corruption"

"Trahison et mise en examen pour corruption, tous les critères étaient remplis pour intégrer un gouvernement qui a mis en exergue la République exemplaire", a écrit, de son côté, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, joignant une capture d'écran des mots employés par Rachida Dati il y a bientôt trois ans.

Quand Rachida Dati tirait sur LREM en 2021...

Parce qu'en effet, s'il y a des propos qui tournent en boucle depuis cette nomination, ce sont bien ceux... de l'intéressée. Il date du 21 juin 2021. Au lendemain du premier tour des élections régionales, Rachida Dati est invitée sur le plateau de Léa Salamé. Sur les ondes de France Inter, elle tire à boulets rouges sur le parti présidentiel.

"En Marche, c'est quoi ? C'est des traîtres de gauche, des traîtres de droite. C'est la réalité ! Ils viennent d'où, ceux qui sont aujourd'hui dans LREM ? Ils viennent du PS, ou ils viennent des Républicains. Ça se réduit à quoi, En Marche ? À Emmanuel Macron !"

"LR sont des traîtres tout court"

Toujours sur X (anciennement Twitter), Eric Zemmour a aussi repris ces termes de Rachida Dati, accompagnant la capture d'une phrase : "alors que LR sont des traitres tout court", et qualifiant le contexte actuelle dans le parti de "scène de ménage", reprenant, cette fois, la réaction d'Eric Ciotti.