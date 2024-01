Football : les dernières places pour le 16e de finale de Coupe de France entre Rodez et Monaco ont été prises d’assaut

Mercredi 17 janvier, le Rodez Aveyron football a mis en vente les 214 places restantes pour le 16e de Coupe de France entre Rodez et Monaco, qui aura lieu samedi 20 janvier à 17h30. Et elles sont vite parties !

Bien avant que l’horloge de la cathédrale sonne 14 heures, mercredi 17 janvier, une vingtaine de personnes attendaient, sous la pluie, devant les portes de la boutique du Rodez Aveyron football, sur la place de la Cité.

Le club ruthénois, qui accueille Monaco samedi à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France, mettait en vente les ultimes places pour assister à la rencontre. Le Raf avait communiqué un peu plus tôt pour annoncer l’ouverture de cette billetterie grand public, alors qu’il ne savait pas il y a encore quelques jours s’il allait rester des places après les préventes pour les abonnés, les partenaires et les licenciés.

Et comme attendu : ces billets ont été pris d’assaut. Si sur le site internet, une poignée de chanceux ont pu acheter 107 places pendant les quelques instants où a fonctionné la billetterie en ligne, ce sont les personnes qui ont attendu pendant plus d’une heure et demie devant la boutique qui ont pu acquérir les 107 autres sésames.

Mais la file s’étant allongée au fil du temps, une bonne partie des gens qui patientaient n’ont pas eu la possibilité d’acheter une ou deux places, le quota maximum fixé par le Raf pour cette unique vente grand public.