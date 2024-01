Saint-Amans-des-Cots. L’ancienne école de Touluch va accueillir trois logements

La salle des fêtes était pleine avec plus d’une centaine de citoyens pour participer à la cérémonie des vœux de la municipalité en présence des représentants des différentes autorités. Christian Cagnac, entouré des membres du conseil municipal, a exprimé sa satisfaction de se retrouver pour cette rencontre traditionnelle qui permet le contact direct avec toute la population de la commune ; ce qui ne fut pas possible ces dernières années en raison de la Covid, notamment.

"Le début de mon mandat, rappela-t-il, a été difficile, marqué par la restriction suite au différend qui nous opposait à la Communauté de communes ; le réseau routier, entre autres, a souffert de ce contentieux juridique. Durant cette période, il ne nous a pas été possible de s’engager et de nous projeter sur les années futures. Seule la rénovation énergétique des bâtiments d’école subventionnée à 70 % a été réalisée. Dès 2023, nous avons paré aux plus urgent : la rénovation du domaine de Sangayrac, la reprise de l’investissement sur le réseau routier, l’aménagement du plan d’eau qui verra la création d’un chemin piéton autour du lac. Dans la commune, les lampes de l’éclairage public sont remplacées progressivement par des lampes Led, engendrant une réduction de puissance de plus de 50 %. Elles permettent de régler la luminosité aux heures creuses pour éviter la coupure totale la nuit, nuisible à certains secteurs. Le remplacement du chauffage de la salle des fêtes par un chauffage réversible, donnant lieu à la climatisation de la salle".

En 2019 la commune avait initié la candidature à l’appellation "bourg centre" avec son inscription dans l’opération "rénovation Centre Bourg" qui a été retenue. La commune avait aussi inscrit son adhésion au programme lancé par le gouvernement "Petite ville de demain". Aujourd’hui, elle fait partie des 19 candidatures retenues en Aveyron. Projets 2024 -2025 : aménagement de l’ancienne école de Touluch avec la création de 3 petits logements, le réaménagement de la boulangerie et une étude de réaménagement de la maison "Carcanague" en vue d’y établir le bar tabac-presse "Le Saint-Amans". Cette année a lieu un diagnostic général des réseaux eaux usées et pluvial dans la perspective de la rénovation de la station d’épuration qui va avoir 40 ans et montre quelques signes de faiblesse.

Puis le maire a annoncé le recensement obligatoire, et d’ajouter : "Si la population de la commune est stable depuis quelques années, celle-ci pourrait s’accroître, mais le manque de logements à louer se fait pressant malgré les 34 logements gérés par la commune."

Il a aussi évoqué les travaux "Montézic 2" prévus pour la période 2027-2032, avec l’arrivée de personnel travaillant au chantier et en recherche de logements. Le maire a terminé son discours en renouvelant ses vœux, puis il a invité l’assemblée à partager le pot de l’amitié.