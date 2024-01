Football : Rodez fâché avec les débuts de matches en Ligue 2

Les Ruthénois ont encaissé les deux buts les plus rapides de la saison.

Les débuts de matches ne réussissent pas aux Ruthénois, qui ont encaissé les deux buts les plus rapides de la saison en Ligue 2. L’ouverture du score d’Hugo Picard pour Guingamp, lors du nul en Bretagne (3-3) mardi 23 janvier, est intervenue au bout de 45 secondes. Pierre-Yves Hamel avait été encore plus précoce en trompant Lionel Mpasi au bout de 30 secondes lors du succès du Paris FC contre le Raf (2-0).

Et parmi les dix buts les plus rapides du championnat, on en trouve encore deux concédés par les sang et or, par l’Angevin Loïs Diony (1’31’’) et le Bastiais Facinet Conte (2’47’’).

Même en cédant dans les premiers instants, la formation aveyronnaise a montré sa capacité à réagir. Cela a été le cas contre Guingamp avec l’égalisation d’Andreas Hountondji, après 2 minutes et 3 secondes de jeu, qui figure également parmi les réalisations les plus rapides du championnat.