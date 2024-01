Economie : depuis Rodez, Ski d’oc tutoie les sommets parmi les plus grands spécialistes français de la vente de skis neufs et d’occasion

Créée en 2004 par Jean-Paul Fouet, l’enseigne Ski d’oc, qui fête cette année ses 20 ans d’existence, s’est hissée parmi les plus grands spécialistes français de la vente de skis neufs et d’occasion. Récit d’une belle ascension.

"Aujourd’hui, pour 200€, on peut être super bien équipé en matériel d’occasion avec toute la panoplie : skis, bâtons, chaussures et casque", lance Jean-Paul Fouet, fondateur et directeur du magasin Ski d’oc à Onet-le-Château. Natif de La Capelle-Bonance, commune du Nord-Aveyron, le quinquagénaire est pour ainsi dire né avec des skis aux pieds et a découvert les plaisirs de la glisse sur les pistes de la station de Brameloup.

Il a découvert la glisse à Brameloup

Titulaire d’un BEP-CAP de cuisinier obtenu à l’école hôtelière Sacré-Cœur de Saint-Chély-d’Apcher, il a quitté son Aveyron natal pour faire les saisons jusqu’à l’âge de 25 ans. "C’était sympa, mais je n’étais jamais là. En 2004, en parallèle de mon métier de cuisinier, j’ai commencé à vendre des skis sur Ebay sous le nom de Ski d’oc, en référence à l’occasion mais aussi au pays d’Oc. Internet et la vente en ligne étaient alors en plein essor et cette nouvelle activité s’est vite développée. Je me suis officiellement installé en 2008. J’ai créé mon propre site internet et commencé à proposer de la location en 2010. Mon garage étant devenu trop petit pour stocker le matériel, j’ai déménagé en 2015 dans les locaux de 800m2 que nous occupons toujours à Onet-le-Château et j’ai embauché une personne".

Huit personnes durant la pleine saison

Aujourd’hui, Ski d’oc dispose d’un deuxième bâtiment de 600m2 dans la zone de Bel-Air, à Rodez. L’entreprise fait de la vente de produits neufs et d’occasion (skis alpins, de fond et de randonnée, snowboards, chaussures et accessoires), de la location aux particuliers et comités d’entreprise, de la reprise de skis enfants, de la réparation et de l’entretien. "Nous sommes quatre salariés à plein temps : Jean-Baptiste, responsable des ventes qui gère l’équipe et le site internet, Amélie qui assure la partie conseil et vente, Denis, responsable de l’atelier, et moi-même, électron libre polyvalent, détaille Jean-Paul Fouet qui envisage d’embaucher un cinquième salarié en 2024. Mais pendant la pleine saison, qui court de mai à fin juillet et de septembre à novembre, nous sommes huit avec les saisonniers".

Partenariats avec de grandes marques

Car contrairement à ce que l’on pourrait croire, si Ski d’oc connaît évidemment une forte activité en hiver, de novembre à fin février, l’entreprise travaille également en été, quand les clients ont troqué la tenue de ski contre le maillot de bain. "J’ai un partenariat de longue date avec deux grandes marques de ski, Rossignol et Dynastar, mais aussi avec de gros loueurs des stations des Alpes dont je reprends tous les skis. Nous achetons des lots et les remettons en état dans notre atelier pendant l’été avant de les mettre en vente sur notre site internet. Cela représente entre 8 000 et 10 000 paires de skis par an", confie Jean-Paul Fouet qui peut compter sur une clientèle locale fidèle à son magasin d’Onet-le-Château, mais également sur une clientèle nationale voire internationale sur son site internet de vente en ligne. Ses produits sont également vendus sur d’autres marketplaces comme Barooders, Campsider ou encore la plateforme seconde vie d’articles reconditionnés de Decathlon.

"Aujourd’hui, 10 % de la population française fait du ski et 7 % y va tous les ans ; cela nous donne de belles perspectives, se réjouit Jean-Paul Fouet qui reconnaît que c’est un sport qui a un coût. Une semaine à quatre à la montagne c’est 4 000 €, mais la plupart des gens qui vont au ski ne sont pas impactés par la crise, l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat. Ceux qui le sont, préfèrent sacrifier d’autres dépenses dans leur budget que leur semaine au ski en famille".

Le chiffre: 1 C’est en million d’euros le chiffre d’affaires de Ski d’oc en 2023. Un résultat qui augmente

de 10 à 20 % par an.

Ski d’oc : 2 rue de la vieille gare, 12850 Onet-le-Château. Contact au 07.87.41.66.25.

Site : www.skidoccasion.com Ouvert du 15 novembre au 15 mars, du lundi au samedi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30.