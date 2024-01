Le site naturel du canyon de Bozouls vient de recevoir le prix "Traveller’s choice"

Les voyageurs et touristes apprévient de plus en plus cette destination, dans le "Trou", et autour.



Le trou de Bozouls vient de se voir décerner pour la 8e année consécutive le prix "Traveller’s choice" (le choix du voyageur) du site de tourisme Tripadvisor. En 2023, parmi plus de 4,4 millions de références répertoriées sur la plateforme de Tripadvisor (société qui se déclare "le plus grand site de voyage au monde"), le site naturel figure parmi les 440 000 références les plus appréciées (Top 10). Les lauréats des "Traveller’s choice" sont sélectionnés en fonction de la qualité et de la quantité d’avis positifs laissés par les voyageurs au cours des douze derniers mois. Le canyon, également connu sous le nom de "trou de Bozouls", est une merveille géologique sculptée par l’érosion de la rivière Dourdou. Ce phénomène naturel a créé une formation impressionnante qui divise le village en deux zones distinctes. L’aspect spectaculaire du canyon est particulièrement visible depuis les hauteurs du village, où les falaises offrent un panorama saisissant et témoignent de la puissance de la nature au fil des millénaires. Cette récompense reconnaît les efforts de la cité pour enrichir son offre touristique. Les visiteurs peuvent profiter d’une large gamme d’activités comme des balades en train touristique, une tyrolienne traversant le canyon, des randonnées en VTT électrique, un espace de camping-car… Ces aménagements ont contribué à l’attribution du prix "traveller’s choice", renforçant sa réputation de destination incontournable pour une expérience naturelle et authentique. La commune en a fait l’écho sur sa page Facebook Sites internet : www.bozouls.fr / www.canyon.bozouls.fr