CrossFit Rutènes : un allié sport et santé, retour sur la success-story du premier concept du genre né en en Aveyron en 2017

Le sport fait partie de vos bonnes résolutions pour 2024 ? Que diriez-vous d’essayer le CrossFit ? Tristan Mignonac, gérant de la box CrossFit Rutènes, la première à avoir ouvert ses portes en Aveyron en 2017, présente cette activité accessible à tous.

La nouvelle année est vécue par beaucoup comme un nouveau départ. Le mois de janvier est le moment privilégié pour prendre de bonnes résolutions. Il s’accompagne d’une envie de changement qui se concrétise par la mise en place de nouvelles habitudes généralement liées à notre hygiène de vie. Parce que la pratique ou la reprise d’une activité sportive figure dans le top 3, ce premier Eco12 de l’année 2024 est l’occasion de s’intéresser à une discipline née aux États-Unis et qui connaît un succès fulgurant depuis son arrivée en France au début des années 2010 : le CrossFit.

Cardio, poids de corps, appareils

Cette marque commerciale américaine fait référence à une pratique sportive pluridisciplinaire c’est-à-dire à des entraînements croisés (cross training) combinant du cardio au poids de corps ou sur des appareils de type rameur, vélo, corde à sauter, de la gym en suspension ou au sol, et de l’haltérophilie. "L’image que renvoient les réseaux sociaux nous dessert car elle laisse à penser qu’il faut un gros bagage sportif pour faire du CrossFit alors que ce n’est pas du tout le cas. C’est une activité accessible à tous (nos adhérents ont entre 6 et 62 ans) qui permet de travailler les mouvements fonctionnels et polyarticulaires de tout le corps à haute intensité relative pour se maintenir en bonne santé", explique Tristan Mignonac, gérant de la salle CrossFit Rutènes sur l’avenue de Vabre et associé de Guillaume Deletang, manager de la salle de sport voisine Movida.

"Step by step"

"Quand le patron de Movida, qui louait l’ensemble des bâtiments, a demandé à Guillaume d’occuper l’espace vacant de 380m2, il a eu l’idée de créer une box de CrossFit. Le concept commençait à prendre dans les grandes villes comme Toulouse ou Montpellier. Au départ, il a mis des coaches de Movida, mais il fallait des compétences particulières, notamment le level 1 qui est une formation approfondie sur la méthodologie CrossFit", raconte Tristan Mignonac qui a alors quitté son poste d’éducateur à l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep de Grèzes) pour rejoindre l’aventure. Pratiquant de sports de combat, notamment de boxe pendant quinze ans, coach dans cette discipline pendant six ans à Sébazac, titulaire du Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJeps) et formé à l’haltérophilie, Tristan Mignonac est ainsi passé du statut d’adhérent de la box de CrossFit à celui de coach.

Il s’est entouré de deux intervenants : Sofiane Weitten, footballeur pendant quinze ans dont dix années à haut niveau au centre de formation de Metz, et Camille Charissou, titulaire d’une licence sciences de la vie et entraînement sportif, de masters en optimisation de la performance, entraînement sportif et biomécanique du vivant et d’un brevet d’haltérophilie qui partage son temps entre les cours qu’elle dispense aux élèves de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) de l’université Champollion de Rodez, ses coachings individuels de réathlétisation et performance et ses coachings collectifs chez CrossFit Rutènes.

"Je fais de la prophylaxie sportive pour renforcer les articulations et prévenir les blessures, des cours ludiques pour les enfants et les adolescents qui permettent de leur donner une éducation sportive et de travailler sur la coordination des mouvements, des cours spécifiques de cardio, haltérophilie et endurance, et un cours réservé aux filles pour désacraliser le CrossFit et rassurer celles qui doutent de leurs capacités, explique-t-elle. Nous sommes là pour accompagner nos adhérents, leur offrir une meilleure connaissance de leurs corps, expliquer la technique, comment avoir le bon placement et des bases solides pour leur permettre d’être autonomes et d’éviter les blessures. On y va step by step".

Conseils personnalisés

"Chacun a ses capacités, ses objectifs et met ce qu’il veut dans sa séance, estime Sofiane Weitten. Nous avons des sportifs aguerris qui viennent tous les jours et qui veulent performer, des gens qui se sont fixés des défis et qui font de la préparation sportive, des monsieurs et madames tout-le-monde qui veulent rester en bonne santé, perdre du poids, se muscler ou passer un moment sympa en bonne compagnie. Les cours sont collectifs mais nous connaissons tous nos abonnés et nous personnalisons nos conseils en fonction de leurs objectifs pour les accompagner au mieux".

Le concept venant des États-Unis, il y a beaucoup de termes anglais. Une séance de CrossFit dure généralement une heure, se déroule en musique et se découpe comme suit : 8 à 10 minutes de warm up (échauffement), 15 à 25 minutes de skill (répétition de mouvements plus ou moins techniques, renforcement musculaire) et 15 à 25 minutes de wod (workout of the day, littéralement entraînement du jour qui mêle cardio, gym et haltérophilie).

"L’idée est que ce soit un moment de plaisir fun et détente. On veut couper avec le monde extérieur le temps de la séance, offrir une bulle de bien-être et travailler dans une bonne ambiance avec esprit d’équipe et bienveillance", souligne Tristan Mignonac qui propose toujours une séance d’essai gratuite avant tout abonnement. Alors, prêts à vous lancer ?

En 2023, le chiffre d’affaires de CrossFit Rutènes a été de près de 102 000 €.