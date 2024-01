VIDEO. Héroïque Lionel Mpasi : le gardien de Rodez marque le tir au but de la gagne et envoie le Congo en quarts !

À l’issue d'une séance de tirs au but irrespirable contre l'Egypte en huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations, Lionel Mpasi a tiré le pénalty de la gagne : le gardien de Rodez n'a pas tremblé et a qualifié le Congo !

Lionel Mpasi, héros du Congo ! Le gardien de Rodez a inscrit le pénalty de la gagne, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 janvier 2024, lors du huitième de finale de coupe d'Afrique des nations contre l'Egypte (1-1 après prolongations).

Séance irrespirable

Le match a duré jusqu'au bout de la nuit. Et c'est peu de le dire : il était minuit passé lorsque la séance de tirs au but entre l'Egypte et le Congo touchait à sa fin. Après huit tireurs et sept pénaltys réussis de chaque côté, c'était au tour des gardiens de tenter leur chance. Gabaski, le portier égyptien, a envoyé le cuir sur la barre. Balle de match pour les Congolais... et Lionel Mpasi !

En toute sérénité

Le gardien de Rodez, qui dispute sa première Can, a posé le ballon et esquissé un sourire traduisant une grande sérénité : quelques secondes plus tard, son plat du pied prend son homologue à contre-pied : lucarne, le Congo est qualifié pour les quarts de finale de la coupe d'Afrique des nations !

Sans surprise, le Raf a réagi dans la foulée, félicitant son dernier rempart avec une phrase iconique : "Je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle et Lionel Mpasi sur pénalty. Et avec le sourire avant de tirer en prime", s'est amusé le club, sur X (anciennement Twitter).

Rendez-vous en quarts

En s'imposant 8-7 aux tirs au but, les Léopards ont composté leur ticket pour les quarts de finale. Ce sera contre la Guinée, vendredi 2 février 2024. La RDC a déjà remporté la compétition à deux reprises, c'était en 1968 et 1974.