Manifestations des agriculteurs : établissements scolaires et bus modifient leurs horaires dans l'agglo de Rodez, à quoi s'attendre ce mercredi ?

En marge d'une semaine d'actions sur le sol aveyronnais, les agriculteurs prévoient d'investir Rodez et sa place d'Armes à midi, mercredi 31 janvier 2024. Du côté des établissements scolaires et du réseau de bus, il va y avoir du changement.

Cinq jours après un premier passage remarqué à Rodez, les agriculteurs vont de nouveau faire sonner les klaxons sur le Piton, ce mercredi 31 janvier. Ce ne sera pas en plein cœur de l'après-midi, comme la salve du vendredi 26, mais à la mi-journée. Les tracteurs sont attendus à midi, place d'Armes. Côté établissements et bus, on s'adapte. La préfecture a également lancé un appel.

Du changement côté scolaire

Au rayon des collèges et lycées de l'agglo de Rodez, il y aura du changement, ce mercredi. Selon nos informations, la fin des cours sonnera à 11 heures, et non à midi. La Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Aveyron (DASEN) nous indique en effet qu'il s'agit d'une mesure de "bon sens", prise après avoir sollicité les chefs d'établissements, qui ont donné leur accord.

Un ramassage avancé

Même son de cloche du côté du réseau Agglobus. Sur son site internet, le service annonce que "les transports Navettes Pôles & Ramassages scolaires partiront à 11 h", ce mercredi, et ce "en raison d'un mouvement de grève des agriculteurs".

À quoi s'attendre sur le Piton ?

Dès lundi 29 janvier 2024, FDSEA et JA, en Aveyron, avaient communiqué sur de nouvelles actions menées dans le département, en cette semaine de transition entre janvier et février. "Insatisfaits, inconsidérés, c’est ainsi que l’on peut traduire le ressenti de nombreux agriculteurs à la suite des annonces du premier ministre, vendredi soir", déploraient-ils.

Pour cette journée de mercredi, ils annonçaient déjà "une action de taille en tracteurs et bétaillères à Rodez, à partir de midi". Cap sur la place d'armes, avec un objectif : "bloquer la préfecture".

"Anticiper les déplacements"

Dans un communiqué diffusé en fin de journée, mardi 30 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron prévient pour ce mercredi : "Les accès à la ville de Rodez depuis plusieurs axes principaux seront difficiles au cours de la journée". Et aux services de l'Etat de recommander "d'ores et déjà aux usagers d'anticiper leurs déplacements, d'adapter leur vitesse et de se tenir régulièrement informés de la situation".