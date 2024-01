EDF, RATP, taxi, enseignants... Ces professions qui emboîtent le pas aux agriculteurs : à quoi s'attendre cette semaine

Après les agriculteurs, plusieurs professions appellent à la mobilisation dès cette semaine, des préavis de grève sont tombés.

Est-ce qu'on se dirige vers un durcissement du mouvement initié par les agriculteurs ? Ces derniers sont passés à la vitesse supérieure en multipliant les actions sur les autoroutes et en bloquant les principaux accès vers Paris ce lundi 29 janvier 2024, quand d'autres professions ont l'intention de se faire entendre.

Les taxis ont tout d'abord été greffés au mouvement en menant des opérations escargots à Toulouse la semaine passée. Les chauffeurs ont ensuite été mobilisées dans plusieurs départements ce lundi, notamment à Lyon (Rhône) et Montpellier (Hérault). Ils réclament notamment le retrait d'une convention existant entre leur profession et la Cnam (Caisse nationale de l'assurance-maladie) concernant le transport médical, qui aurait des incidences sur les tarifications.

Les enseignants veulent une autre ministre de l'Education

De plus en plus de professions appellent à la grève pour ces prochains jours. Différents syndicats d'enseignants ont ciblé ce jeudi 1er février pour appeler au remplacement de la nouvelle ministre de l'Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra, embourbée depuis son arrivée dans les polémiques et les déclarations maladroites.

Les enseignants exigent également des hausses de salaire et l'arrêt des suppressions de postes. Aussi, le "choc des savoirs" proposé par Gabriel Attal ne semble pas faire l'unanimité au sein des syndicats.

La RATP en grève ces 7 prochains mois ?

La CGT de la RATP a annoncé qu'un préavis de grève avait été déposé à compter de lundi 5 février 2024 et qu'il serait d'une durée de 7 mois, jusqu'au 9 septembre. Cela inclurait donc la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (26 juillet au 11 août). Les salariés des transports parisiens s'insurgent des "mesures salariales 2024 insuffisantes".

EDF en grève ce mardi

La grogne monte aussi dans le secteur de l'énergie, les salariés sont appelés à se mettre en grève ce mardi 30 janvier 2024 pour remettre les négociations des salaires sur la table. Les syndicats promettent "des baisses de charge et l'arrêt des chantiers sur les tranches qui sont en maintenance".