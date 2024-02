Economie. Formation : l'Aveyronnaise Florence Guillon, copilote de la stratégie des entreprises

Coach professionnelle certifiée, formatrice et maître de conférence, Florence Guillon partage son temps entre les prestations qu’elle propose avec son entreprise FGPilot et les cours qu’elle dispense dans différents établissements d’enseignement supérieur.



Née à Saint-Affrique, Florence Guillon a passé son enfance dans le Calvados avant de revenir en Aveyron, à Luc, en classe de CE2. Après une scolarité au collège Fabre et au lycée Foch, à Rodez, où elle a passé un bac D (sciences), elle a commencé à suivre une classe prépa à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Rodez qu’elle a abandonnée pour s’orienter vers une maîtrise de sciences économiques à Toulouse.

"Une expérience décisive dans ma vie"

"Après une licence en économétrie et un master 1 en économie des entreprises, j’ai eu la chance de remporter une bourse pour étudier un an aux États-Unis. Je suis donc partie préparer un MBA en marketing à Saint- Cloud dans l’État du Minnesota. Cette expérience a été décisive dans ma vie", confie Florence Guillon. "À 23 ans, je me suis retrouvée sur un campus avec des étudiants américains qui savaient tous ce qu’ils voulaient faire et dans quelle entreprise ils voulaient travailler. C’était la parfaite illustration du slogan "just do it" de Nike, tellement loin de notre vision française sclérosée par un système qui ne voyait que par les études scientifiques. Je me suis dit qu’ailleurs, tout était possible".



À son retour dans l’Aveyron, Florence Guillon achète et vend des séjours linguistiques dans les pays anglophones pour Nacel puis pour le club langues et civilisations à Rodez pendant quatre ans. Elle fait ensuite de l’administration des ventes, du commercial et du marketing pour les Meubles Cayron à Nuces. En 2002, elle décide de s’installer à son compte pour proposer des prestations administratives et commerciales aux artisans, commerçants et associations.

En 2005, elle dépose un numéro d’agrément formateur pour pouvoir former ses clients, mais la crise de 2008 lui en fait perdre un certain nombre. Florence Guillon rebondit en prenant un poste d’enseignant vacataire en comptabilité pour les étudiants en gestion des entreprises et des administrations (GEA) à l’IUT d’Aurillac en 2009. "J’étais novice dans l’enseignement, mais le contact avec les élèves m’a tout de suite plu. Le courant passait bien parce que je venais du terrain, je leur parlais d’exemples concrets".

Maître de conférences en Aveyron et dans le Tarn

À partir de 2010, la maître de conférences dispense des cours dans les IUT d’Aurillac, de Figeac et de Rodez, mais aussi à la CCI de Rodez, dans les facultés Champollion de Rodez et d’Albi, et à l’École des mines d’Albi. "Pendant huit ans, grâce à l’IUT d’Aurillac, j’ai donné des cours en Chine. Durant les quinze jours des vacances de Pâques, nous faisions l’équivalent de deux semestres de programme en France. J’ai découvert une nouvelle culture, des gens plus souples, qui s’écoutent plus. Cette expérience a largement contribué à mon intérêt pour le développement personnel, les valeurs et la qualité de vie au travail".



En 2014, Florence Guillon se désengage de la faculté pour retourner dans les entreprises. "Les clients me parlaient de tout sauf des sujets pour lesquels j’étais là, à savoir la gestion et la stratégie. J’ai alors compris que mon accompagnement devait être plus global et je me suis lancée dans une formation de coaching reconnue au niveau bac + 5 par l’État".

Certifiée en novembre 2018 après un an et demi de formation, Florence Guillon a ajouté cette corde à son entreprise FGPilot.

"Pour le coaching collectif, je travaille généralement avec une équipe de 8 à 10 personnes maximum. Je les emmène sur un parcours en cinq étapes : la cohésion (missions, valeurs), la vision (objectifs), l’organisation (méthodologie, qui fait quoi), la communication et l’évolution (indicateurs)", détaille Florence Guillon.

"On ne fait pas appel à un coach uniquement lorsqu’on rencontre des problèmes, cela peut être dans une phase de transition, pour passer un cap, lancer un nouveau projet. Je dis souvent qu’un bon coach, c’est celui dont on se passe car l’idée est de rendre les participants acteurs et autonomes en les questionnant et en leur fournissant une boîte à outils. Le cycle de coaching, qui dure environ trois mois à raison de cinq à sept séances, espacées de deux à trois semaines chacune, permet de détecter des blocages, de trouver des ressources et de mettre au jour toutes les compétences des individus, qu’elles soient techniques, relationnelles, comportementales ou émotionnelles". Et Florence Guillon d’ajouter : "Mon travail est proche de celui des psychologues avec lesquels je travaille parfois en étroite collaboration pour certains participants. Eux travaillent sur le pourquoi, la cause, et moi sur le comment, les moyens".



En 2021, Florence Guillon s’est associée avec son époux Maxime pour faire converger leurs activités et offrir à leurs clients une complémentarité de compétences. Après avoir fait des accompagnements conjoints associant stratégie commerciale, technique de vente, gestion et coaching, ils ont ouvert en 2023 un bureau dans un appartement de l’immeuble Horizon situé au 43 avenue Victor-Hugo à Rodez qu’ils partagent avec l’agence de voyages "Si loin si proche" de Pascal Rodier. Le couple ne compte pas s’arrêter là puisqu’il ambitionne d’ouvrir ses activités à l’international. Il vient de signer un contrat d’experts en accompagnement de start-up étrangères qui innovent dans le domaine de l’automobile durable.