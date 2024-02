Onet-le-Château. Entraînements et courses s’enchaînent

Alors que les trois groupes de jeunes de l’école de VTT ont profité d’une journée très agréable pour faire un joli circuit entre Agnac, Ampiac, Balsac et la vallée du Sauvage, un site qu’ils ont particulièrement apprécié, même s’il a fallu remonter une piste qui s’est achevée en cul-de-sac ! Les grands peaufinaient la prochaine édition, 22e du genre, de la Castonétoise, qui se déroulera dimanche 3 mars… Une épreuve qui est la 2e manche de la coupe VTT XCO FFC Occitanie et la 1re manche du Challenge Ufolep VTT XCO Aveyron. Pour le grand parcours, le circuit "tourne" dans le sens inverse de l’an dernier et des variantes permettent d’atteindre les passages techniques. Le petit circuit commence comme le grand, mais évite les grosses difficultés techniques. Dans l’ensemble le tracé présente les mêmes difficultés que l’an passé. Point de gros dénivelés mais la répétition de petites montées va impacter les organismes. Et si, depuis 2 ans la météo est clémente, que se passera-t-il si le terrain est mouillé ? Assurément, une bonne partie de VTT ! Plus de renseignement sur la course : velo2000onet@gmail.com