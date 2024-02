Football : Rodez se fait prêter Dembo Sylla et Serge-Philippe Raux-Yao reste

À deux jours du voyage de Rodez à Angers pour le compte de la 23e journée de Ligue 2, le cas de Serge-Philippe Raux-Yao, le défenseur ruthénois de 24 ans, a animé une dernière journée de mercato hivernal lors de laquelle on croyait qu'il ne se passerait plus rien avant d'apprendre l'officialisation de la venue en prêt du défenseur lorientais Dembo Sylla.

À moins d’un improbable ultime revirement de situation dans les toutes dernières heures du mercato ce jeudi soir, le Raf n’aura déploré aucun départ dans son effectif durant cette fenêtre hivernale des transferts. Pourtant, deux de ses hommes forts de la première partie de saison avaient attisé les appétits de plusieurs clubs français comme étrangers. L’attaquant Killian Corredor et le défenseur Serge-Philippe Raux-Yao.

Et s’il n’est pas parti, le second cité a néanmoins animé la journée de ce jeudi au niveau international. En un mois, les infos transferts fondées sur les intérêts des clubs potentiellement acheteurs auront envoyé le longiligne central de 24 ans en Autriche, Angleterre, Ligue 1, Danemark ou encore ce jeudi aux Pays-Bas, à Utrecht. Une "information" d’abord sortie sur RMC et démentie par le club ruthénois auprès de nous, sans toutefois infirmer le fait que des contacts très avancés avaient été noués entre les différentes parties.

D’ailleurs, lors de la séance d’entraînement matinale à Vabre, celui dont le contrat termine en juin, valorisé sur le site de référence Transfermarkt à 800 000 euros mais qui pourra partir pour rien dans six mois, avait été ménagé pour ne prendre aucun risque, tournant simplement les jambes sur un vélo au centre d’entraînement.

Jusqu’à tard ce jeudi, on pensait même que le mercato sang et or serait vierge. Mais dans les derniers instants, et comme nous en parlions dès hier, le club a officialisé la venue du défenseur droit Dembo Sylla. À 21 ans, il arrive en prêt pour six mois du FC Lorient. Il n'a disputé qu'un match en Ligue 1 cette saison.