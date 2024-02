Le Nayrac. Le quartier du Couderc a changé de visage

L e quartier du Couderc a changé de visage à la suite de l’enfouissement des réseaux secs (électricité et télécoms) et de la réfection de l’éclairage public. Si les travaux ont généré quelques perturbations avec les tranchées, tout a été mis en œuvre pour le respect des usagers et des riverains. Les câbles aériens ont été déposés par la suite.

Le plus délicat des chantiers a consisté à enlever les poteaux, quelquefois très proches des habitations, mais tout a été fait avec soin et aucun problème n’est apparu.

Les luminaires led, plus esthétiques et surtout plus économiques, ont remplacé les anciens et éclairent les rues dès la tombée de la nuit jusqu’à 23 h et à partir de 6 h le matin. Le coût total de l’opération est de 66 358,95 € HT allégé par les subventions du Sieda pour 5 600 € et de la Région pour 11 858 €.