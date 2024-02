Laissac-Sévérac l'Église. Laissac auto sport : qui pour succéder à l’emblématique président Gilbert Vayron ?

L’écurie Laissac auto sport convie l’ensemble de ses adhérents à son assemblée générale, samedi 10 février, à 18 heures, au restaurant La Bascule à Laissac.

À l’ordre du jour, bien sûr, seront évoqués les évènements pour lesquels le club s’est mobilisé en 2023. Laissac auto sport a été présent sur onze rallyes dans cinq départements de la région : les Rallyes des Vignobles, du Val Dadou, du Printemps, du Val d’Agout, du Quercy, de Bagnols-les-Bains, du Sidobre, de Saint-Geniez, du Cantal et de Saint-Affrique.

Quatre voitures ont porté les couleurs du Laissac Auto Sport, avec les pilotes : Michel Visseq, Alban Ginesty, Enzo Vache et Cyril Vache et cinq copilotes : Vincent Ginesty, Nina Visseq, Yvette Raynal, Estelle Latger et Jacques Domergue. L’association n’oubliera pas de remercier les officiels à l’organisation des rallyes ainsi que les nombreux bénévoles. Un pilote a représenté Laissac Auto Sport dans la première édition de course de caisse à savon de Sévérac-l’Église en juillet dernier. Il s’agit de Philippe Gayraud. Le président reviendra également sur le traditionnel aligot sur l’Aubrac qui reste un grand moment chaleureux et de pure convivialité.

Mais le point important de cette assemblée générale concernera le futur de l’association, faisant de 2024 une année spéciale, puisque le président Gilbert Vayron fera part de sa démission après 47 années de présence dans le milieu du sport automobile, dont 40 ans comme président.

Le suspens reste entier quant au nouveau responsable de l’écurie Laissac auto sport mais il est clair qu’il ne sera pas facile d’assurer la suite après un mandat d’une telle longévité. Réponse… samedi !