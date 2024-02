Aveyron : "Pitchou", nouvelle enseigne gourmande avec un chef formé dans les restaurants étoilés

Le restaurant promet de privilégier la cuisine au barbecue, un nouvelle adresse conviviale à découvrir à Marcillac-Vallon.

"Un accueil chaleureux, un service et une cuisine de qualité" … tel pourrait être le slogan du grill-bar "Pitchou", une nouvelle enseigne qui vient de s’implanter en lieu et place du restaurant "Le Cruou" sur le tour de ville. Alors qu’ils frisent la trentaine et après quelques années de pérégrinations professionnelles très formatrices, Guillaume Sousa et Thomas Calassi ont décidé de s’associer pour réaliser leur rêve en unissant leurs talents respectifs.

Guillaume, qui n’est autre que le fils de Messias, le patron du bar des sports, s’occupera du service et de la gestion de l’établissement. Après un apprentissage de 4 ans à l’Auberge de l’Ady, c’est auprès de Michel Bras à Laguiole qu’il a fait ses classes comme chef de rang, avant de travailler dans quelques restaurants étoilés dont "The Marcel" à Sète, où il occupait dernièrement le poste de directeur. Son sourire et sa solide expérience seront un atout pour accueillir la clientèle invitée à venir déguster la "cuisine familiale et gourmande" préparé par Thomas. Un retour à la source pour ce jeune maître-queux, dont le père François avait tenu pendant une dizaine d’années ce même restaurant qui s’appelait alors "L’Europe" et dont la recette des cuisses de grenouilles déplaçait les foules.

"Nous allons privilégier la cuisine au barbecue"

Après son apprentissage à Fontanges puis à Clermont-Ferrand, Thomas a occupé le poste de chef de cuisine dans deux établissements prestigieux. "Nous allons privilégier la cuisine au barbecue" précise-t-il en énumérant toute une kyrielle de préparations gourmandes qui viendront s’ajouter aux fameuses cuisses de grenouilles : terrine de foie gras, viande d’Aubrac, rognons de veau du Ségala, aligot, desserts maison. Pitchou est ouvert à midi du mardi au vendredi avec un menu du jour à 15 €, en soirée le jeudi, vendredi et samedi (menu à la carte) et le dimanche matin pour un petit-déjeuner aveyronnais. Réservation conseillée : 05 65 47 48 36 / instagram : pitchou.marcillac