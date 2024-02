Aveyron : parc éolien dans les Palanges, Basia, Eléonore et Cyril vent debout contre le projet de leur frère

Associés au sein du groupement forestier du Mas Berthier, où un projet d'installation de 12 éoliennes est à l'ordre du jour, Basia, Eléonore et Cyril Kamir se déclarent contre le projet, porté par leur frère, Basile, gérant de la propriété.

"Tous les trois, nous avons découvert l'existence du projet dans la presse." C'est "choqués", que Basia, Eléonore et Cyril Kamir ont tenu à réagir au projet porté par leur frère Basile et gérant du groupement forestier du Mas Berthier à Montrozier. Présenté ce lundi 12 février dans Centre Presse, celui-ci prévoit l'installation de 12 éoliennes de 180 m de haut en tête de pâle en plein cœur des Palanges. Ceci, notamment motivé par la volonté du gérant, d'obtenir le courant triphasé sur place, "pour valoriser le bois".

Une affaire de famille

Une initiative d’envergure, à laquelle ses trois frères et sœurs, associés au sein du groupement forestier, s'opposent vivement. "Le massif représente le poumon vert de la ville de Rodez et est apprécié de tous les habitants, l'intégrité de la forêt est importante à préserver, notre ancêtre Maurice Fenaille en avait fait l'acquisition pour que ses bienfaits puissent servir à l'ensemble de nos concitoyens... De plus, chacun de nous connaît les nuisances qu'apportent la proximité et la vue de telles installations", notent-ils par voie de communiqué.

Ils ajoutent par ailleurs qu'en tant que membres de groupement, "nous n'avons pas été réunis en assemblée générale depuis sept ans. Pour nous, même avec sa qualité de gérant, il n'a pas à faire ça sans nous consulter, sans que nous n'ayons signé quelconque document". Alors, à l'heure actuelle, ils pensent "activer certaines procédures juridiques" afin de suspendre l'avancée des événements.

Contacté, de son côté, Basile Kamir se dit "étonné" de la position de ses frères et sœurs, sans donner davantage de détails...