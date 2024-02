Football : Bastia - Rodez, les clés du match

Les Ruthénois se rendent en Corse, samedi 17 février à 19 heures, pour le compte de la 25e journée de championnat.

Un duel aux airs de retrouvailles. Ancien joueur (1989-1997) et entraîneur d'équipes de jeunes de Bastia, le coach de Rodez Didier Santini va affronter un club qui a beaucoup compté dans son parcours, samedi 17 février à 19 heures. Son équipe (12e) va tenter de se relancer après quatre rencontres sans victoires.

Les Ruthénois, qui affichent le troisième meilleur bilan offensif du championnat, pourront compter sur le retour de leur meilleur buteur, Andreas Hountondji (9 réalisations), remis d'une pubalgie. En revanche, Taïryk Arconte et Clément Depres, suspendus, manqueront à l'appel.

Mambo de retour, Mpasi doit encore attendre

En défense aussi l'effectif sang et or compte un retour, celui de Stone Mambo, retenu dans un groupe élargi. Toutefois, Eric Vandenabeele et Joris Chougrani sont toujours blessés.

Lionel Mpasi ne sera pas non plus du déplacement. Revenu de la coupe d'Afrique des nations, où il a pris la quatrième place avec la République démocratique du Congo, le gardien est légèrement blessé à un genou et ne s'est pas entraîné cette semaine.

Bastia en plein redressement

La formation aveyronnaise se prépare à affronter un adversaire moins bien classé (15e), mais qui reste sur une meilleure dynamique. Bastia a en effet remporté ses deux derniers matches, contre Ajaccio (1-0) et Quevilly-Rouen (1-0), ce qui lui a permis de prendre un peu d'air sur la zone rouge.

Ce regain de forme correspond à un changement sur le banc. L'entraîneur Régis Brouard, ancien joueur et coach du Raf, a été démis de ses fonctions fin janvier. Le duo d'intérimaire Lilian Laslandes - Michel Moretti a remporté ses deux premiers matches, avant d'être confirmé jusqu'à la fin de saison, malgré l'absence des diplômes requis (ce qui vaudra une amende de 12 500 € par matches au club insulaire).

Le redressement du Sporting est aussi incarné par la grande forme de Migouel Alfarela, auteur de sept buts lors des huit derniers matches de championnat. Il devrait être associé en attaque à Gaëtan Charbonnier, la recrue phare du mercato hivernal bastiais, arrivé en provenance de Saint-Etienne.

Le groupe de Rodez