Habitat : toit plat et toiture végétalisée, avec Dext, une véranda éco-responsable pour une maison plus verte

Dext Habitat, à Laissac-Sévérac-l’Église, est spécialisée dans l’extension d’habitation. Matériaux recyclables, recyclage des déchets, autoconsommation énergétique, devenir une entreprise responsable est pour Jimmy Hantz, son dirigeant, une "nécessité et une volonté".

Le vivre dedans-dehors, un concept qui a le vent en poupe. Notamment, en Aveyron, grâce aux vérandas et extensions de maison qui permettent de transformer et d’aménager une terrasse en un coin sympathique, cocooning et convivial qui permet d’ouvrir sa maison sur l’environnement extérieur. Pousser les murs, à Laissac-Sévérac-l’Église, c’est le credo de Dext Habitat, anciennement Vias alu jusqu’en 2019.

De l'aluminium, du bois et du verre. Dext Habitat - Franck Tourneret

Une entreprise familiale créée en 1986

L’entreprise familiale fondée par Jean-Marie et Jackie, les parents de Jimmy Hantz, qui a repris les rênes depuis 2009, a vu le jour en 1986 sur les hauteurs de Golinhac, près d’Entraygues-sur-Truyère avant de déménager à Laissac deux ans plus tard. "Mes parents se sont connus dans une entreprise de véranda, ces espaces de vie complémentaires à la maison. Leur souhait était de devenir artisans, ils ont alors décidé de créer leur propre entreprise, une menuiserie aluminium avec pour spécialité la véranda".

L’aluminium, le bois, le verre, des matériaux recyclables

En 2009, à peine âgé de 22 ans, c’est naturellement que leur fils Jimmy Hantz rejoint l’aventure. "Je me suis découvert l’envie de reprendre l’entreprise, de la développer et mon père et ma mère de me la céder". Six ans plus tard, Dext Habitat décide de s’agrandir et construit un bâtiment plus grand dans la zone d’activités économiques de Combes, toujours sur Laissac, en bordure de la RN88. "La véranda est devenue à 90 % notre produit principal, à la fois fabriquant et installateur".

Une entreprise responsable qui, dans la famille Hantz, ne correspond pas qu’à un simple effet de mode. "C’est ancré dans nos valeurs", insiste Jimmy Hantz. Devenir une entreprise responsable est "une nécessité mais surtout une volonté". D’ailleurs, Dext Habitat propose une gamme de produits pour l’extension naturelle de son habitat dont les matériaux utilisés sont recyclables.

La véranda à toit plat, le produit phare

"Nous en utilisons trois : l’aluminium, le bois et le verre. Ils sont tous recyclables à l’infini". Très vite, pour faire face à un marché devenant concurrentiel et pour garder un coup d’avance, l’entreprise innove en se spécialisant dans l’extension de l’habitat à toit plat. "Nous avons développé un système de véranda à toiture plate qui bascule en extension de maison".

Des structures responsables de l'environnement. Dext Habitat - Franck Tourneret

Un pari gagnant. "Ce produit a très bien marché, on a alors décidé de le nommer Dext Habitat et de déposer la marque". Dès 2021, la PME ouvre quatre nouvelles agences, à Albi, Montpellier, Istres et Marseille. "On a doublé le chiffre d’affaires en à peine deux, trois ans. C’est conséquent, se réjouit le jeune entrepreneur. Si bien que l’accroissement d’activité a nécessité de pousser encore davantage les murs".

Fournisseurs français, autoconsommation énergétique

En 2022, pour croître sa capacité de production, la société double sa superficie. Et permet aussi, grâce à une extension qui se traduit par l’aménagement d’un vaste showroom dans lequel est accueillie la clientèle, de pouvoir exposer des projets grandeur nature, permettant de se faire une idée du savoir-faire de Dext Habitat.

Le parfait mariage entre aluminium, verre et bois, n’en finit décidément plus de trouver grâce aux yeux du plus grand nombre. Un savant mélange est orchestré : il faut laisser entrer la lumière, retenir au maximum la chaleur par le biais des baies vitrées, mais aussi en occulter une part par l’intermédiaire de stores ou de panneaux isolants. De plus, Dext Habitat détient le label Fabrication en Aveyron.

Des fournisseurs français

Cette responsabilité sociétale des entreprises, elle s’applique aussi dans le choix des fournisseurs. Là encore, Jimmy Hantz est fier de brandir la cocarde tricolore. "Si l’aluminium n’est pas extrait en France, la valeur ajoutée de la matière première est produite sur le territoire. Même chose pour le bois avec une bonne partie française et du Nord de l’Europe. La valeur ajoutée est elle aussi également faite en France".

La toiture végétalisée

L’isolation des plafonds, également, est issue de matériaux recyclés avec notamment le développement de la toiture végétalisée. Ou de panneaux photovoltaïques. "Toutes nos extensions sont positives en énergie, c’est-à-dire qu’elles produisent plus qu’elles ne consomment".

La toiture végétalisée, une tendance en plein essor. Dext Habitat - Franck Tourneret

En projet, l'électrification de la flotte

D’ailleurs, le site de Dext Habitat en est aussi doté pour être autonome en énergie le plus vite possible. L’autre ambition est à terme "d’électrifier la flotte de véhicules". Et recycle aussi les déchets produits sur place. Pour demeurer une entreprise responsable.