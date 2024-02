L'avocat de la famille des deux jeunes enfants disparus tragiquement dans l'incendie de leur appartement le 26 novembre 2023 déposera prochainement une plainte avec constitution de partie civile dans l'espoir que "l'enquête avance enfin".

Après plusieurs mois de silence, l'avocat toulousain Me Pascal Nakache, qui représente les intérêts de la famille des deux jeunes enfants décédés dans l'incendie de leur appartement des Costes-Rouges, le 26 novembre 2023, a annoncé vouloir déposer, dans les prochains jours, une plainte avec constitution de partie civile.

Une première plainte en mars 2023

Le 6 mars 2023, une plainte avait déjà été adressée auprès du procureur de la République de Rodez. "Mais celle-ci est, pour l'heure, restée sans réponse", déplore Me Pascal Nakache. "C'est ce qui motive notre initiative. Il est scandaleux que les familles n'aient été tenues au courant de rien. Aucune information n'est venue apaiser la douleur de la famille."

Ainsi, en déposant cette plainte avec constitution de partie civile, l'avocat toulousain espère "avoir accès au dossier, qu'un juge d'instruction soit saisi et de demander l'ouverture d'une information judiciaire". Il entend ainsi que cette "affaire avance. Je reçois régulièrement des appels de la famille, des proches ou des riverains qui me demande pourquoi rien ne bouge et pourquoi ils n'ont aucunes nouvelles concernant l'enquête."

Abdoul, 6 ans, et Naël, 9 ans

Aux côtés des parents d'Abdoul et Naël, 6 et 9 ans, 21 autres locataires de la rue des Fauvettes, s'étaient également associés au dépôt de plainte initial.

Pour l'avocat, c'est "un dysfonctionnement électrique"

En attendant, "la famille des enfants victimes reste anéantie par ce drame. Ils ont perdu leurs enfants dans des circonstances terribles, dramatiques". Aujourd'hui, même si les résultats de l'enquête ne sont pas encore connus, Me Pascal Nakache reste intimement persuadé que l'origine de l'incendie provient d'un "dysfonctionnement électrique".

"Tous les indices vont dans ce sens", affirmait-il. Dans sa première plainte, le cabinet d'avocats toulousains rappelait que "cette résidence, particulièrement insalubre, est notamment affectée de dysfonctionnements récurrents de son système électrique, qui ont notamment entraîné un très grave incendie survenu au mois d'avril 2022".

Un quartier sous le choc

Pour rappel, ce drame avait secoué tout un quartier, et bien au-delà. Le 26 novembre dernier donc, Abdoul et Naël ont perdu la vie dans l’incendie de leur appartement, au premier étage d’un immeuble HLM dans le quartier des Costes-Rouges sur la commune d’Onet-le-Château.

Ce jour-là, leur père s’était absenté, le temps de faire quelques courses dans une supérette située à quelques dizaines de mètres de leur domicile. Leur mère était aux Comores, d’où est originaire la famille. Ils étaient donc restés seuls dans leur appartement. Peu après le début de l'incendie, des policiers municipaux, dont le local jouxte l’immeuble sur la petite place du quartier, ont bien tenté d’intervenir. En vain.

"Ils n’ont rien pu faire, tout le monde est choqué. Le papa est effondré, j’espère que l’enquête permettra de déterminer les causes de cet incendie", confiait alors le maire de la commune, Jean-Philippe Keroslian.