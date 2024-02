Laissac-Sévérac l'Église. Sonia Chassaly reprend le salon de coiffure de la place de l’église

Originaire de St-Saturnin-de-Lenne, Sonia Chassaly est la nouvelle gérante du salon de coiffure Visagis situé 3, place de l’église à Laissac, établissement qui existe depuis les années 60 à cet emplacement.

Sonia bénéficie de 15 ans d’ancienneté en tant que coiffeuse dans le groupe Visagis de M. et Mme Balitrand, dont 12 ans dans le salon de Laissac. La reprise s’est donc faite naturellement. La clientèle la connaît bien.

Après quelques travaux de rafraîchissement, Sonia accueille ses clients dans un salon confortable, aux couleurs pastel, propices à la détente et au bien-être, et dont la dénommée commerciale est désormais "Le salon du cheveu". Les plages d’ouverture sont très légèrement modifiées pour offrir un créneau jusque-là peu disponible auprès des salons de coiffure de la commune : du lundi au samedi 9 h 18 h (8 h 30 – 17 h le samedi) et fermeture les mercredis et dimanches, avec possibilité de rendez-vous entre 12 et 13 h 30. Sonia propose une coiffure mixte, moderne ou classique qui s’adapte à toute demande, mais aussi de la coloration, mèche et permanente avec une proposition de produits de soins français (fabriqués en Dordogne ! ), et pour la coloration, la confiance des produits experts du domaine.

Le numéro de téléphone 05 65 69 60 40 reste inchangé pour faciliter la prise de rendez-vous.

Le salon du cheveu, c’est aussi sur demande des "cartes-cadeaux", et également une carte de fidélité sans date de validité !

Plus aucun motif donc de rester mal coiffé !