Villeneuve. "Ozart", nouveau resto dans le village

À partir du 1er mars, les amateurs de bonne cuisine pourront se réjouir avec l’ouverture de "Ozart", un restaurant gastronomique, tenu par Charlotte Rapart et Enzo Cotza. Originaire du Nord, ce dernier a commencé son expérience en restauration en 2015.

Autodidacte, il a appris la cuisine en passant dans plusieurs restaurants, à Lille, à Reims, en Belgique pour terminer chef en second à Capelle en Pevele dans le Nord. Charlotte, après avoir eu son bac scientifique, s’oriente vers une formation en pâtisserie. Elle acquiert une expérience dans différents établissements avant de rejoindre Enzo. Ils éprouvent alors le besoin de quitter le Nord. C’est à l’occasion de vacances à Marcillac qu’ils découvrent l’Aveyron. Ils prennent connaissance de l’annonce pour la reprise du restaurant villeneuvois et ont un vrai coup de cœur pour ce site. Ils décident donc de s’installer dans la bastide. Les produits locaux seront privilégiés et quatre menus proposés.

L’ouverture est prévue pour le week-end de la fête des grands-mères, le vendredi 1er mars au soir. Réservations et infos par téléphone au 05 65 65 84 95 ou par mail contact@restaurant-ozart.fr