Arvieu. Carton plein pour le Pareloup Céor Football

Toutes les chaises de la salle Raymond-Almès étaient occupées par des quineurs (plus de 300) qui, s’ils n’ont pas tous gagné, sont repartis satisfaits d’avoir tenté leur chance en attendant le numéro de la chance. Caddie de course, robot aspirateur, colis de viandes, bons d’achats, gâteaux à la broche et bien d’autres lots ont quitté le devant bien garni de l’estrade au fur et à mesure des quines ou cartons pleins remportés par un public intergénérationnel, souvent passionné, parmi lequel les plus jeunes ont bénéficié d’une manche à leur seule intention.

On peut donc affirmer que ce dimanche 25 février, tout le Pareloup Céor a remporté une belle victoire à domicile.

Tout le club en profite donc pour remercier l’ensemble de ses partenaires, que ce soit les sponsors habituels et aussi les commerçants et artisans locaux ou même plus éloignés mais aussi les bénévoles et les parents de jeunes pousses de l’école de foot qui n’ont pas hésité une seule seconde pour participer et offrir des lots afin de faire de cet événement une réussite !

Les membres du club vous donnent maintenant rendez-vous pour leur prochain événement à ne pas manquer, à savoir la fête de la Loue qui aura lieu au début du mois de juin comme chaque année à Cassagnes-Bégonhès.