Football : Rodez-Bordeaux, les clés du match

Les Ruthénois accueillent Bordeaux, samedi 2 mars à 19 heures, pour le compte de la 27e journée de Ligue 2.

Une nouvelle rivalité à l'épreuve. Rodez et Bordeaux s'affrontent à Paul-Lignon, samedi 2 mars, deux clubs liés par le souvenir d'une soirée cahoteuse, lors de la clôture de la saison 2022-2023. Ce jour-là, le match avait été arrêté lorsque Lucas Buadès a été bousculé par un supporter bordelais descendu des tribunes. La victoire de Rodez sur tapis vert avait été synonyme de maintien pour les sang et or, tandis que les Girondins ont vu la montée leur échapper.

Au-delà de ce contexte, ce match est aussi une confrontation entre deux candidats aux play-off. Les Ruthénois (7es) ont seulement deux longueurs de retard sur le top 5 et comptent bien confirmer leur bonne forme du moment, eux qui restent sur deux victoires, à Bastia (2-0) et à Valenciennes (2-0).

Rodez a retrouvé de la solidité

Ils peuvent espérer jouer les trouble-fêtes, à condition de confirmer leur solidité retrouvée (trois matches sans prendre de but) et de conserver la frappe de force offensive qui fait leur force depuis le début de saison (41 buts, deuxième attaque de L2).

Pour cette rencontre, les sang et or devront faire sans Giovanni Haag (suspendu), ainsi que les blessés Lionel Mpasi, Eric Vandenabeele et Joris Chougrani.

Bordeaux va mieux

Même si les Bordelais sont moins bien classés (13es), ils ont toujours un coup à jouer dans la course aux premières places, eux qui ont seulement cinq points de retard sur la 5e place. Mais avec la même avance sur la zone rouge, leur marge de manœuvre est assez étroite.

Après un début de saison décevant, les partenaires de Yoann Barbet semblent être en train de se reprendre, eux qui sont la 4e meilleure équipe du championnat depuis le début de la phase retour. Il leur faudra toutefois un meilleur rendement à l'extérieur (16e avec 11 points en 13 matches) pour espérer se rapprocher des sommets.

L'équipe d'Albert Riera se rend en Aveyron sans l'un de ses hommes en forme, le latéral Vital Nsimba, blessé à une cheville. L'autre forfait majeur à déplorer est celui d'Alberth Elis, hospitalisé après un choc à la tête subi lors de la victoire contre Guingamp (1-0), le 27 février.