Elle serait partie en voiture de son domicile à Montbazens vendredi matin, mais depuis, ses proches sont sans nouvelle.

Une femme de 42 ans est portée disparue en Aveyron depuis vendredi 1er mars 2024. Sandra Lacombe serait partie de son domicile à Montbazens entre 11h30 et 12h50 à bord de sa voiture (une Volkswagen Touran gris clair immatriculée FC 304 RT). Ses proches sont sans nouvelle depuis.

A lire aussi : DOSSIER. Disparition d'Audrey Baltrons en Aveyron : un an après, l'affaire relancée par une plainte pour "enlèvement et séquestration" ?

Partie sans son téléphone

La gendarmerie de l'Aveyron lance un appel à témoins samedi 2 mars dans l'espoir de retrouver la piste de Sandra Lacombe. La quarantenaire serait partie en possession de son sac à main mais sans son téléphone portable.

Sandra mesure 1m65, elle a une corpulence normale et a des cheveux châtains. Si vous possédez la moindre information susceptible d'aider les enquêteurs, vous êtes invité à joindre la brigade de gendarmerie de Capdenac-Gare au 05 65 64 71 16 ou à composer le 17.

L'homme qui avait disparu dimanche retrouvé en vie

C'est la deuxième disparition inquiétante en l'espace d'une semaine dans le département. Dimanche 25 février, la gendarmerie de l'Aveyron publiait un appel à témoins pour retrouver un homme introuvable depuis deux jours. Il a finalement été localisé, en vie, mardi 27 février. Un immense soulagement pour ses proches.

A lire aussi : Disparition inquiétante en Aveyron : après plusieurs jours de recherches, Thierry a été retrouvé en vie

En Aveyron, cette angoisse n'a pas quitté les proches d'Audrey Baltrons, cette mère de famille qui a disparu sans laisser de trace depuis maintenant un an, le 10 février 2023. Ses deux filles "demandent tous les jours pourquoi ils n'ont pas de nouvelles de leur maman... C'est très dur", a confié à Centre Presse Aveyron leur avocat Me François-Xavier Berger. Brigitte, la maman d'Audrey, avait témoigné pour la première fois depuis un an : "Déjà que la disparition est dure à vivre, ne pas connaître la vérité l'est encore plus pour faire notre deuil... si Audrey est décédée".

.