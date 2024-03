Burger King : un deuxième restaurant ouvre en Aveyron en juin, une cinquantaine de postes à pourvoir

Le spécialiste de la restauration rapide qui devrait ouvrir en juin, recrute une cinquantaine de collaborateurs, dont des managers. Tous les postes sont en CDI.

Le deuxième Burger King de l'Aveyron doit ouvrir ses portes, le 20 juin, sur la zone de l'Estréniol, face à l'enseigne Leclerc. En attendant que les consommateurs de la zone commerciale puissent dévorer les célèbres hamburgers à la viande grillée à la flamme et autres sandwichs (Cantal AOP, fromage raclette...) et ceux élaborés par des chefs étoilés (Michel Saran...), le patron du fast-food, Laurent Segade, est en phase de recrutement.

La formation assurée par Leader Academy

Tout comme pour le premier restaurant, où il a embauché une cinquantaine de salariés, pour celui d'Onet-le-Château, il recherche autant de personnes. "Pour l'instant, il me manque un manager. Je pourrai même en prendre un deuxième, pour être plus confortable. Ils pourront encadrer nos futurs coéquipiers", indique Laurent Segade, qui ne cache pas ses difficultés à recruter. Une réalité bien connue à Rodez pour d'autres entrepreneurs et dans bien de secteurs professionnels, en Aveyron.

Ces coéquipiers dans la restauration rapide bénéficieront d'abord d'une formation théorique, avant une mise en situation pratique. Pour cette dernière, c'est Leader Academy, un opérateur de la formation, spécialisée auprès de l'enseigne américaine qui encadrera les futurs salariés. Ensuite, ce sont des informations collectives, à Pôle emploi qui sont prévues à partir du 7 mars et ce jusqu’au 14 mai.

Comment candidater ?

Les personnes souhaitant candidater doivent passer obligatoirement par Pôle emploi. Aucune candidature n'est prise directement sur le site de Burger King. Notons également que l'enseigne sera présente au salon de recrutement auprès des jeunes, le salon TAF, le 4 avril. Le mieux est de venir directement avec son CV pour postuler, sur site.

"Il y a peu de restaurants sur cette zone"

Laurent Segade sent qu'il y a une vraie demande sur la zone de l'Estreniol. "Il y a peu de restaurants sur cette zone, qui ne satisfont pas au flux des consommateurs. C'est une zone où l'on profitera aussi des arrivées du Nord Aveyron et du Cantal", sourit le patron.

Un espoir appuyé sur des statistiques, puisqu'en France, on engloutit ainsi 2,6 milliards de burgers chaque année (d'après une étude CHD Expert pour Socopa Restauration). La restauration rapide représente en effet 75 % du chiffre d'affaires de la restauration des chaînes. Et tout semble croire aussi que la morosité du Covid-19 est derrière nous. En 2022, les enseignes de restauration "chaînée" ont retrouvé une activité encore plus dynamique qu'en 2019, année précédant le début de la pandémie.

Pour comparaison, aujourd'hui, en France, la chaîne de restaurants qui a le plus de succès est incontestablement McDonald's, qui réalise un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'€, loin devant Burger King (1,5 milliard d'euros) et KFC (0,740 M€). C'est dire si le hamburger a encore de beaux jours, devant lui.