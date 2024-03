Football. "Je me suis dit qu’il fallait que je leur ferme leurs gueules", 1 500 euros d'amende avec sursis : les répliques des incidents de Rodez - Bordeaux

En conférence de presse d'avant-match (à Annecy) ce jeudi 14 mars, le Bordelais Danylo Ignatenko est revenu sur son but égalisateur d'il y a plus de 10 jours à Rodez (2-2). Et sur l'ambiance qui régnait au stade Paul-Lignon. Des débordements en fin de rencontre qui ont d'ailleurs valu une très légère sanction de la LFP au Rodez Aveyron football.

“Quand on est arrivés (à Rodez), il y a eu des ultras de l’autre équipe qui sont venus nous voir. On a subi des injures, des crachats. Ils nous traitaient de tous les noms, c’était très révoltant. Je me suis dit qu’il fallait que je leur ferme leurs gueules. C’était une manière de leur dire “bien fait”." Le buteur sauveur de Bordeaux dans les ultimes secondes face au Raf le 2 mars (2-2), Danylo Ignatenko, est revenu ce jeudi 14 mars en conférence de presse sur sa célébration provocatrice face au Virage nord, qui lui avait alors répondu par quelques jets de gobelets et crachats. Une réaction sanctionnée de 1 500 € d’amende avec sursis par la commission de discipline de la LFP, mercredi soir.