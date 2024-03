Football : les clés du match Rodez-Grenoble

Les Ruthénois (6es) accueillent Grenoble (7e), samedi 16 mars à 19 heures, pour le premier match avec le club isérois de leur ancien entraîneur historique Laurent Peyrelade !

Quand un choix d'entraîneur envoie l'enjeu d'un match de haut de tableau au second plan. À l'approche de ce Rodez-Grenoble, soit un affrontement entre les deux premiers poursuivants au top 5, c'est bel et bien la nomination de Laurent Peyrelade à la tête de Grenoble, tard jeudi soir, qui est dans toutes les bouches sur le Piton.

Et pour cause, l'homme aux sept années passées sur le banc de Rodez, acteur des montées entre le National 2 et la Ligue 2, revient en Aveyron pour la première fois en tant qu'entraîneur depuis son éviction le 8 novembre 2022. Un licenciement qui faisait suite à une ultime défaite face à... Grenoble (0-1) ! Le match Rodez-Grenoble aura donc signé sa fin d'aventure avec le premier des deux clubs et son début avec le second. Coïncidence quand tu nous tiens.

Pour cette rencontre à la symbolique particulière, Didier Santini, qui avait succédé à Laurent Peyrelade au Raf il y a un an et demi, devra se passer de ses blessés habituels, à savoir Éric Vandenabeele, Lionel Mpasi, Joris Chougrani, et le dernier arrivé à l'infirmerie, Lucas Buades. Mais aussi de Serge-Philippe Raux-Yao, qui a écopé d'un match de suspension après son rouge reçu à Amiens (1-1), le week-end dernier. Sinon, aucune surprise n'est à noter dans le groupe sang et or. Malade jeudi, et absent de la séance à Vabre, Sébastien Cibois est bien présent dans les 19.

Côté Grenoblois, Frédéric Guéguen, adjoint de Peyrelade qui dirigera les troupes à Rodez malgré la présence de l'ancien du Raf sur le banc, composera avec les absences d'Adrien Monfray (suspendu), et d'Allan Tchaptchet (blessé).

Les groupes

Le groupe de Rodez DR