Bozouls. "Une plume pour les lionceaux de l’atlas marocain" ne chôme pas

Cette jeune association qui contribue pour aider les enfants de l’Atlas marocain est née en 2023 et a tenu sa première assemblée générale à la salle des fêtes de Gillorgues.

En retournant sur les terres de son enfance, Hakima Faliez présidente de l’association a été surprise de constater que rien n’avait changé depuis son dernier passage. La misère est toujours là ; son oncle, instituteur lui a expliqué les problématiques que le corps enseignant rencontre pour scolariser les enfants et leur offrir un enseignement de qualité. Elle a donc décidé de monter l’association et la faire reconnaître d’intérêt général pour les aider.

Bilan d’activités : l’association s’est fait connaître au travers des écoles de différents secteurs de Laissac, Sévérac-d’Aveyron et Brommat, l’entreprise Maped a répondu en envoyant généreusement des fournitures scolaires pour équiper 300 enfants. Des actions individuelles ont eu lieu (gâteaux marocains, porte-clés, broderie, brocantes, bourses aux jouets) dont les bénéfices ont été reversés sous forme de dons à l’association. La mairie de Brommat a accordé une subvention de 1 000 € pour aider à acheminer des colis pour le séisme ayant frappé le Maroc en septembre 2023. La Croix rouge a été le parrain du cross des écoles de Sévérac-d’Aveyron. Beaucoup de fournitures scolaires ont pu être collectées. En moins de 7 mois, l’équivalent de 30 m3 de fournitures. D’autres fournitures ont été achetées sur place afin de limiter les coûts notamment ceux engendrés pour l’acheminement de celles-ci.

Avec des recettes s’élèvent à 6 361 €, pour des dépenses affichant 4 622 €, le bilan de l’exercice est de 1 738 €. Pour 2024, le montant de la cotisation reste fixé à 15 €.

Le bureau est constitué de : Faliez Hakima présidente, Vayssiere Évelyne vice-présidente ; Gaston Laurent à la trésorerie et Faliez Jean-François au secrétariat

Projet 2024 : continuer d’acheminer des affaires scolaires et financer une paire de chaussures et des vêtements chauds aux enfants. Le souhait d’équiper l’école d’ordinateurs et récolter des affaires scolaires.

En conclusion M. Cayla (maire de Brommat) a rappelé son attachement aux causes humanitaires. Pour la commune de Bozouls, Sabine Klein Tourrette a salué la détermination et souhaite s’engager avec le Conseil Municipal des Enfants de la commune en proposant une collecte de fournitures scolaires.

Contact Plume : 1 impasse des 4 Vents 12340 Bozouls. Tel. : 06 32 18 78 01.