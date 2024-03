Football, handball, course à pied : suivez en direct le week-end sportif aveyronnais

Football, handball, course à pied... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 16 et 17 mars concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 16 MARS FOOTBALL - Ligue 2 (29e journée) : Rodez - Grenoble..............en direct ici A lire aussi : Football : Rodez et Laurent Peyrelade, comme on se retrouve ! - U19 National (21e journée) Marignane - Rodez..........1-0 - U17 National (21e journée) Rodez - Castelnau-le-Crès..........1-1 - National 3 (19e journée) Onet - Colomiers..........2-0 - Régional 2 (15e journée) Comtal - Druelle..........3-1 Albi-Marssac - Rodez III.............2-2 Garonne - Capdenac-Figeac...........3-2 Sources Aveyron - Saint-Juéry............18 heures - Régional 3 (15e journée) : Millau - Sète...............1-0 (mi-temps) Luc-Primaube - Onet II..................18 heures Espoir Foot 88 - Albi...............19 heures Blagnac III - Montbazens-Rignac................20 heures Saint-Orens - Rieupeyroux................20 heures Saint-Affrique - Pérols..................20 h 30 Albi-Marssac II - Réquista.................20 h 30 - Coupe d'Occitanie féminine (8es de finale) Druelle - Rodez II..........20 h 30 - Départemental 1 (17e journée) : Ouest Aveyron - Luc-Primaube II..............19 heures Bas Rouergue - Aguessac...............20 heures Naucelle - Lévézou.....................20 heures Saint-Geniez - Saint-Georges...................20 heures Salles-Curan-Curan - Comtal II...............20 heures HANDBALL - Nationale 2 (17e journée ) : Orthez - Rodez-Onet.............26-24 (53e) - Nationale 3 féminine (poule de maintien, 3e journée ) : Cahors - Rodez-Onet.............21 heures DIMANCHE 17 MARS FOOTBALL - Division 2 féminine (14e journée) : Rodez - Orléans..............13 heures - Régional 1 (15e journée) : Rodez II - Montauban..............15 heures - Régional 3 (15e journée) : Bassin - Le Monastère...........15 heures - Départemental 1 (17e journée) : Espalion - Druelle II...........15 heures COURSE A PIED - Challenge Aveyron des courses hors stade (5e manche) : 10 km des berges de l'Aveyron à Rodez....................11 heures