Montrozier. L’association VMF chez Marcel Mézy

L’association VMF (les vieilles maisons françaises) présidée par Françoise-Marguerite De Barrau et qui compte plus de 400 adhérents sur l’Aveyron, a rendu visite à Grioudas chez Marcel Mézy. L’association VMF fondée en 1958 est un réseau de référence pour la sensibilisation, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et mobilier en France et dans le monde. L’association propose des sorties près d’une fois par mois. Ce sont aussi des remises de prix pour la restauration de maison, la dernière étant en 2023 au château de Bournazel d’une valeur 10 000 €. Récompense aussi pour les écoles de l’Aveyron pour le concours d’affiche sur le patrimoine de Rodez. Madame De Barrau et plus de 40 membres de l’association ont été accueillis par Marcel Mézy et ses collaboratrices autour d’une collation gourmande.

Sarah Vidal, chargée de communication, a présenté M. Mézy, son parcours hors norme, passionné de chevaux, autodidacte et créateur de fertilisant naturel. Elle a ensuite présenté l’équipe très impliquée : Chloë Pizzotto ingénieur en biologie, directrice générale adjointe et petite-fille de Marcel Mézy. Sarah Vidal a ensuite présenté le programme et deux groupes se sont formés : un pour le laboratoire biologique de fertilisants naturels et l’autre groupe pour l’élevage de chevaux qui contribue à l’élaboration de ce produit. Françoise-Marguerite De Barrau et tous les participants remercient chaleureusement Marcel Mézy et ses collaborateurs pour la disponibilité de chacun et pour ce grand moment de partage et de savoir.