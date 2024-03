Montrozier. Résonance à la Chapelle royale de Rodez

La Chapelle royale de l’ancien collège royal de Rodez, mise à disposition gratuitement par le département de l’Aveyron a ouvert ses portes à la chorale Résonance de Gages. Dimanche dernier, dans cette chapelle au style baroque rouergat où les peintures des tribunes représentent le paradis d’Eden, c’est un concert de qualité que les choristes, emmenés par leur cheffe de chœur Isabelle Bertoli, ont présenté à un public mélomane venu en nombre. Dès les premières notes, c’est tout un ensemble vocal qui nous emporte dans un tourbillon de chants colorés au rythme soutenu. Le répertoire classique est bien choisi, on chante du Vangélis, du Vivaldi, Barcarolle d’Offenbach et l’Ave Maria de Caccini pour n’en citer que quelques-uns. Dans ce récital, Isabelle Bertoli dirige ces voix puissantes avec maîtrise, tout en apportant ce petit grain de folie pleine de légèreté et d’humour, qui plaît à tout le monde. Dans un cadre magnifique, le public a pris un immense plaisir durant plus d’une heure et a applaudi avec joie à la fin du concert.

Résonance est présidée par Émile Layral et dirigé par la cheffe de chœur Isabelle Bertoli. La chorale c’est d’abord aimer chanter et se faire plaisir. Si vous êtes attiré par le chant, venez retrouver ces choristes soudés et plein d’humour.

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.

Pour toute demande d’information, s’adresser à Isabelle Bertoli au 06 84 84 56 04 ou sur le site http : resonance12.webador.fr

Les répétitions ont lieu à la salle d’animation de Gages, rue des écoles tous les lundis de 17 à 19 h.