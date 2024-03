Bozouls. Le "Comité Causse Comtal" animé par de nombreux sujets

L’association agréée "Comité Causse Comtal" (CCC), a tenu son assemblée générale annuelle, à l’espace Denys-Puech.

Daniel Mazel, président de l’association, a tenu à remercier les participants et a souligné avec tristesse le départ d’adhérents : Michèle Szczepaniak de Sébazac et Irénée Arnal de Barriac, d’Hélène femme d’un adhérent, militant pour la sauvegarde du Causse, Jean-Claude Garrigou, a rappelé aussi le décès de Michèle Rivasi, fondatrice en 1986, après Tchernobyl, de la Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (Criirad).

Le comité Causse Comtal adhère à la Criirad

Dans son rapport moral, voté à l’unanimité, Jean-Marie Lannes a relaté quelques succès de l’association pour la protection de l’environnement et la qualité du cadre de vie des citoyens, mais aussi la lassitude du fait que "nos gouvernants ont encore et toujours pour priorité la croissance et la consommation", a-t-il dit. Le rapport d’activité 2023, présenté par Alain Cantaloube, fait état du nombre croissant des adhérents, du fonctionnement démocratique du conseil d’administration collégial de dix membres, de l’information diffusée des actions menées sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables et leur installation, la défense de la biodiversité, en particulier des espèces protégées, du patrimoine, des terres cultivables et des zones humides et naturelles, les méfaits des pollutions diverses, le devenir des déchets ménagers, le danger du nucléaire, la participation aux enquêtes publiques et aux diverses commissions officielles, la participation à bien des réunions diverses. Les finances sont saines, sans aucune subvention avec le seul apport des cotisations et des dons.

Les importants dons, pour les frais dus à la déposition du recours contre l’arrêté du projet de méthanisation, déposé conjointement par Bozouls Comtal citoyen, le CCC et des particuliers, ont transité sur le compte CCC. Le renouvellement par tiers du conseil d’administration a permis de reconduire, Cathy Breton, Daniel Mazel, et Jean-Claude Azam.

Kenneth Cowan rejoint Alain Cantaloube, Cécile Arguel, Claudine Bonhomme, Jean-Marie Lannes, Joël Espinasse, Michel Raynal, Pierre Maurel, déjà en place.

Les propositions d’orientations et d’actions pour 2024 se portent sur la protection de la biodiversité, des espaces naturels et humides, (chemins en particulier), des espaces publics, des espèces protégées, des services publics… mais aussi les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’opposition au nucléaire civil et militaire.

Le traitement des déchets, le soutien à l’agriculture bio et la lutte contre les pesticides, l’eau, les économies, les prélèvements intempestifs des nappes phréatiques, les enquêtes publiques, cependant, la question de l’énergie a particulièrement attiré l’attention des participants.

Ces échanges constructifs, ainsi que des réflexions animées sur les actualités, se sont ensuite poursuivis pour une quinzaine de participants, avec le partage des paniers bio apportés.

Le prochain conseil d’administration ouvert aux adhérents et sympathisants se tiendra mercredi 27 mars, à 17 heures, salle communale Monteil (sous la Galerie) à Bozouls.