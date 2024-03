Onet-le-Château. Le club de la Retraite sportive des 4 saisons entre travail et détente

Le club de la Retraite sportive des 4 Saisons renouvelle son site internet pour l’adapter aux aspirations actuelles, avec comme objectif : simplification et clarté. Le président Bernard Chambert, avec du savoir-faire et beaucoup de temps, a créé ce nouveau site. Mais avant de le rendre opérationnel, il l’a présenté aux adhérents pour recueillir observations et suggestions.

C’est ainsi que près de 200 d’entre eux se sont retrouvés à l’Athyrium. Curieux et attentifs, ils ont suivi la présentation et posé des questions et reconnu les liens plus directs facilitant la navigation. Que ce soit pour les nombreuses activités sportives, les séjours, les événements du club, ce site apporte une attractivité accrue. Un point important a été souligné : la possibilité de s’inscrire en ligne.

Avec pédagogie et des démonstrations, Bernard Chambert a su faire retomber l’appréhension due à ces manipulations plus ou moins maîtrisées. Il a rassuré chacun, en confirmant que son équipe et lui-même seront toujours à la disposition des adhérents. Et c’est plus serein que chacun l’a vivement remercié. Après cette première partie exigeant de l’attention, une pause gourmande a précédé un moment de détente, avec un spectacle plein d’humour, une enquête policière menée par l’inspecteur Tigan, proposée par les comédiens Joël et Marie-Line Bioux.

Une enquête interactive avec la participation d’une vingtaine d’adhérents qui, avec à-propos et humour, ont fait passer un très agréable après-midi à l’ensemble des participants.