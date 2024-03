Montrozier. "Viens danser" : une association qui bouge en cadence

"Viens danser", une association présidée par Francette Brunel est une amicale de danseurs fidèles. S’amuser en musique dans une ambiance agréable c’est le lien commun de tous. "Viens danser", c’est aussi des soirées privées deux à trois fois l’année autour de gâteaux ou des rissoles bien appréciés de tous. Chacun ramène de sa composition personnelle des gourmandises à déguster pour la soirée. Et l’on danse, et l’on danse !

"Viens danser" a démarré son activité en 2009 avec une baisse occasionnée par les années Covid. Depuis quelques mois, elle est repartie de l’avant, avec aujourd’hui plus de 65 adhérents et en hausse constante. Ce succès est du en partie à Véro, cette nouvelle prof, très impliquée dans son rôle et chacun évolue sous son regard exercé. Les cours sont répartis dans l’année de septembre à avril. Si vous aimez danser, rejoignez ces joyeux danseurs. En septembre, vous pouvez même faire un essai gratuitement. Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Brunel au 05 65 42 35 51.