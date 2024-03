Aveyron : le château de Calmont, prêt pour la nouvelle saison, vous attend dès le week-end de Pâques

Après quelques mois d’hivernage, le château de Calmont-d’Olt rouvre ses portes ce samedi 30 mars pour une nouvelle saison pleine de surprises.

Pour bien préparer ce moment, les bénévoles de l’association de sauvegarde et les animateurs du château se sont retrouvés pour refaire une petite beauté au site. Le coup de main des amis du château et amateurs de son patrimoine était le bienvenu.

Après l’accueil autour de la machine à café, selon son humeur, chacun a trouvé son poste. Coup de peinture à la catapulte et à la pierrière, creuser une tranchée à la pioche pour le paratonnerre, remettre en état l’escalier de la cour du château, poser les voiles d’ombrages, tailler les sauges, faire la poussière et les carreaux du bureau d’accueil… Les travaux ne manquaient pas. Tout ce monde s’est retrouvé à midi autour d’un repas partagé. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore le site ou bien ne l’avaient pas vu depuis longtemps, une visite guidée en fin de matinée ou en début d’après-midi était possible.

Pâques au château

Pour marquer la réouverture, la nouvelle équipe d’animateurs vous invite à participer à une chasse aux œufs haute en couleurs avec l’événement « Pâques au château » les samedi 30, dimanche 31 mars et le lundi 1er avril.

Vous pourrez aussi profiter des visites et animations proposées par des guides costumés et découvrir (ou redécouvrir) le château et son histoire ! Pour passer un après-midi inoubliable, ils ont pensé à tout : des jeux en bois en accès libre, un tout nouveau parcours du chevalier et des costumes en prêt !

Un programme spécial Pâques

De 14 heures à 15 h 30, chasse aux œufs ; 15 h 30, démonstration d’archerie ; 16 heures, visite guidée ; 17 heures, tir de la pierrière et du trébuchet. Jeux de société médiévaux et stand de tir à l’arbalète (enfants) en libre-service. Prix : 8 € (tarif unique) à partir de 5 ans. Sans réservation.

Horaires d’ouverture de basse saison (hors vacances scolaires) : ouvert les mercredis, week-end et jours fériés de 14 heures à 18 heures. Animations à partir de 15 heures : tir du trébuchet, visites guidées, démonstration d’archerie. Vacances de Pâques : ouvert tous les jours de 14 heures à 18 heures. Animations à partir de 15 heures : tir du trébuchet, visites guidées, démonstration d’archerie. Entrée basse saison hors événement : 6 € adulte, 5 € enfant

Plus d’informations : site internet : https://www.chateaucalmont.org/ Email : info@chateaucalmont.org Tél. : +33 7 75 75 09 71. Facebook : Château de Calmont d’Olt.