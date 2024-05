Coubisou. Une exposition d’art à la médiathèque

L’artiste estagnole, Sophie Vayrou, est de retour à la médiathèque pour une nouvelle exposition d’enluminures contemporaines et de portraits. Ses œuvres avaient déjà fait l’objet d’une exposition en 2022 aux cimaises de la médiathèque. La voilà de retour grâce à l’équipe de bénévoles qui souhaite mettre en lumière le travail de cette artiste autodidacte qui travaille avec ses émotions, ses envies, ses inspirations. Elle se laisse guider et ses créations sont uniques. Voulant offrir une nouvelle image à l’enluminure du XXIe siècle, Sophie Vayrou ose de nouvelles choses avec une inspiration plus moderne, plus personnelle que vous pourrez découvrir à la médiathèque jusqu’au 30 juin, aux heures d’ouverture.

N’hésitez pas à pousser la porte pour laisser voyager votre regard…