Laissac-Sévérac l'Église. La Maison de la presse s’anime

Avant la venue de William Maury, dessinateur des bandes dessinées "Les Sisters", un concours de dessins sur le thème "Les Sisters à Laissac" est organisé du 1er du 31 mars. Les planches A3 peuvent être retirées à la Maison de la presse pour participer au concours, en dessinant les deux sœurs, Marine et Wendy, se chamaillant dans les rues du village. Les créations sont à déposer à la Maison de la Presse avant le 31 mars. De jolis lots sont en jeu. La venue de William Maury est annoncée pour le samedi 8 avril. Ce sera l’évènement jeunesse de ce début d’année à la Maison de la Presse. Jérôme Prat, gérant, sollicitait W. Maury depuis plusieurs années et c’est grâce à la complicité d’Alain Soubrié (organisateur de festivals BD), que les Laissagais auront l’occasion d’admirer le talent de ce dessinateur, lors d’une séance de dédicace. Les dessins du concours "Les Sisters à Laissac", seront aussi exposés. Toujours en avril, Bernard Minier, auteur de polars, dédicacera son dernier ouvrage (un œil dans la nuit) et lancera la soirée "Prix des Palanges". Qui d’Agnès Martin-Lugand (La déraison), Guillaume Musso (Angélique), Olivier Adam (Dessous les roses) ou Didier Van Cauwelaert (Une vraie mère ou presque…) succédera à David Foenkinos (2021) et Bernard Minier (2022) ?

Contact : 05 65 70 69 18

maisondelapresse.laissac@orange.fr