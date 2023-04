Elle fait parler d'elle dans les manifestations contre la réforme des retraites : c'est quoi la Brav-M ?

Depuis le début des contestations contre la réforme des retraites, la Brav-M fait couler beaucoup d'encre. Elle a fêté son quatrième anniversaire il y a peu. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Depuis le début de l'année 2023, l'atmosphère est particulièrement tendue en France. La contestation face à la réforme des retraites a donné lieu à dix journées de manifestations dans le pays, menées par une intersyndicale unie en bloc contre le texte. Et si de nombreux noms sortent du lot, la "Brav-M" fait parler d'elle. De quoi s'agit-il ?

Brav-M, kézako ?

Brav-M signifie "Brigade de répression de l'action violente motorisée". Composée par des fonctionnaires de police qui oeuvrent dans Paris, elle a récemment célébré son quatrième anniversaire, puisqu'elle a été créée en mars 2019. À l’époque, les manifestations des Gilets jaunes, qui animent les samedis en France depuis le 17 novembre 2018, sont surveillées de près. Certaines ont été le théâtre de gros débordements, notamment aux abords des Champs-Elysées.

Comment opère-t-elle ?

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, déclarait chez nos confrères de France Info, samedi 25 mars 2023, que "ces fonctionnaires de police formés pour faire du maintien de l'ordre ont un moyen de locomotion, des motos, qui leur permet d'aller plus vite". La brigade compte aujourd'hui 92 équipages, selon nos confrères du Parisien.

Ces derniers ont pu échanger avec un des membres, qui déclarait que la Brav-M n'était "pas là pour interpeller les manifestants, responsables syndicaux ou badauds, mais pour neutraliser les casseurs ou black blocs. Lorsque l'on intervient, c'est pour réprimer. Et les citoyens ne s'y trompent pas, très souvent ils nous remercient, car ils ont peur".

Pourquoi est-elle au cœur de l'actualité ?

Depuis le début du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, 10 journées de mobilisation ont ponctué les trois premiers mois de l'année 2023. Mars a été le plus animé, avec cinq jours de mobilisation. Mais il y a parfois eu des rassemblements en dehors des 10 actes, notamment à Paris.

Le lundi 20 mars, alors qu'une motion de censure est à deux doigts de faire chuter le gouvernement, des manifestations éclatent dans les rues de la capitale. Nos confrères du Monde se sont alors procuré un enregistrement sonore dans lequel une équipe de la Brav-M dérape, entre menaces et intimidations auprès de sept jeunes personnes interpellées.

«Ta vie ne tient qu'à un fil». Salomé a été interpellée lundi après une manifestation contre la réforme des retraites par des policiers de la Brav-M. Elle raconte les menaces, les injures et la peur. Un témoignage instructif sur les méthodes de cette brigade. cc @NunezLaurent pic.twitter.com/2QOloGqhPJ — Loopsider (@Loopsidernews) March 24, 2023

Lors de la même soirée, dans le IVe arrondissement de Paris, un policier de cette même brigade assène un coup à un manifestant, le mettant KO. La scène, capturée et diffusée sur les réseaux, est très largement commentée.

Un passage sur TPMP ?

Les débats autour de la Brav-M n'ont pas faibli : vendredi 31 mars 2023, quatre policiers encagoulés ont répondu aux questions de Cyril Hanouna sur le plateau de "Touche pas à mon poste". D'entrée de jeu, ils ont précisé qu'il y "a parmi nous des membres de la Brav-M, et des membres des unités spécialisées qui interviennent sur le maintien de l'ordre. On a fait ça toute notre carrière".

L'un des membres du quatuor a éclairci : "ce ne sont pas les policiers qui sont devenus de plus en plus violents, ce sont les affrontements qui sont devenus de plus en plus violents. On s'est adapté, on a toujours un temps de retard. Maintenant qu'on est offensif, on va chercher ces éléments parce que les black blocs sont les pires ennemis des manifestants".

"Les policiers ne sont pas devenus de plus en plus violents"



Témoignage d'un membre de la Brav-M sur le plateau de #TPMP pic.twitter.com/HbijuyiCXH — TPMP (@TPMP) March 31, 2023

Quelques heures plus tard, la préfecture de police de Paris a réagi sur Twitter. "Les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n'appartiennent pas à la Brav-M", a-t-elle commenté. Avant de déclarer avoir décidé d'ouvrir "une enquête administrative" et de saisir "la procureure de la République de Paris".

Les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n’appartiennent pas à la BRAV-M.

En tout état de cause, le @prefpolice ouvre une enquête administrative et saisit la procureure de la République de Paris. pic.twitter.com/GFms0xyOv7 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 31, 2023

Une pétition pour sa dissolution

Sur internet, une pétition a été créée pour réclamer "la dissolution de la Brav-M". Lancée le 23 mars 2023, elle dénonce "la répression policière qui s'abat sur notre pays", et qui "doit conduire à remettre à l'ordre du jour l'impératif démantèlement de la Brav-M". Toujours selon cette pétition, "son mode d'intervention évoque le souvenir des voltigeurs, des duos de policiers montés sur une moto pour disperser les manifestants, brigade dissoute en 1986".

En milieu d'après-midi, samedi 1er avril, la pétition avait recueilli plus de 237 000 signatures. La question a été posée à Laurent Nuñez par nos confrères de France Info. Le préfet de police de Paris s'est montré catégorique : "la Brav-M est une unité indispensable pour le maintien de l'ordre républicain dans Paris. Donc, il n'est pas question que je propose sa dissolution".