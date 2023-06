Cyclisme : "L'année prochaine, il n'y aura plus d'enduro", annonce Pierre Boyer, organisateur du Roc laissagais

L'organisateur à annoncer la nouvelle quelques heures après la fin de l'édition 2023 du Roc laissagais.

"Monopoliser beaucoup de bénévoles pour 120 personnes, c’est non." Ici, Pierre Boyer, l'organisateur du Roc laissagais, fait référence à l’enduro, épreuve qui a vu Kentin Baldeyrou et Lucas Gombert chez les hommes, ainsi que Fanny Raimond et Justine Décembre chez les femmes être sacrés samedi.

"J'ai pris la décision samedi"

"L’année prochaine, il n’y en aura plus, ça, je peux déjà l’annoncer. J’ai pris la décision hier soir (samedi), quand j’ai vu mes bénévoles rentrer complètement crevés", précise-t-il. Et de poursuivre : "Ça nous coûte très cher, pour très peu de retours sur investissement."