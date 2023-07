Marché de Rodez : besoin d'un café ? Fanny et Dominique le servent volontiers

Depuis un an, ce couple officie en tant que café ambulant à bord de leur triporteur. À Rodez il est possible de les retrouver place du Bourg chaque samedi.

Parcourir les allées du marché, et avoir une soudaine envie d'un café, thé ou jus d'orange, c'est sûrement arrivé à de nombreux flâneurs. Pour cela, Fanny Ancelin et Dominique Pistillo ont la solution. Il y a un an de cela, depuis juillet 2022, avec un triporteur au style rétro, ils s'installent au marché de Rodez, place du Bourg, juste devant la pharmacie, et servent un bon café aux amateurs.

"On aime le contact, mais également le fait de pouvoir être libres et autonomes", explique Dominique. Ainsi, le couple répond à toutes les envies de ses clients. Que ce soit avec un café torréfié à Rodez, dont ces commerçants avaient l'habitude de se fournir auprès de Kévin Grèzes et son Barista. Ou encore avec un jus d'oranges fraîches du marché, pressées sur place.

Mais ce n'est pas tout. Ces exposants s'adaptent à la saison. Ainsi l'hiver, il sera possible de trouver des châtaignes grillées ou du vin chaud, "le meilleur de la région", assure Dominique. Tandis qu'en été ce sera plutôt thé ou café frappé. Ceci, sans oublier les épices de Fanny. Celle qui est également commerçante à Onet-le-Château dans la boutique Star troc propose du poivre Kampot.

"Un nombre incalculable de gens nous prend en photo"

En tout cas, avec le potentiel qu'offre leur triporteur, le couple nourrit de grandes ambitions. "Cela nous permet de nous déplacer partout", se réjouit Fanny. Ils se rendent ainsi au marché de La Primaube le dimanche, à Bozouls, et en cette période d'été, sur les marchés nocturnes. "On va également au bord des plages, l'année passée nous étions régulièrement autour de Villefranche-de-Panat", poursuit-elle.

D'autant que leur engin apporte un sacré capital sympathie. "Lorsque l'on roule, un nombre incalculable de gens nous prend en photo", s'amuse Dominique. Il faut dire qu'un tel appareillage est assez rare en Aveyron, et ces marchands espèrent en profiter. "À terme on se dit pourquoi pas en acheter d'autres voire en louer." Pour l'heure, ils se disent en tout cas ouverts à tous types de propositions, et invitent les associations ou différents organisateurs d'événements à venir les rencontrer sur le marché. Avant peut-être, d'aller servir de nouveaux cafés.