Aveyron : cette commune possède désormais un couteau à son nom

La commune compte un artisan coutelier qui a bien voulu marquer son village en créant un couteau spécial "Le Nayrac".

En ce dernier jour de juillet, la municipalité avait convié un certain nombre de personnes autour de Jérôme Lamic pour l’inauguration de cet objet. "Tu es un artisan passionné qui a suivi un parcours remarquable qui t’a mené à la renommée", soulignait le maire Jean-Louis Raynaldy dans sa prise de parole. "Ta scolarité a débuté ici au Nayrac, s’est poursuivie au collège de la Viadène, puis au lycée de la Roque où tu as obtenu un bac agricole. Après quelques mois en tant que salarié agricole, tu as pris une décision courageuse en changeant radicalement de voie pour embrasser ta passion : la coutellerie. Tu as eu la chance de te former auprès de Jean-Michel Cayron, au sein de l’entreprise Honoré Durand à Laguiole où tu as développé tes compétences avec passion et détermination. Tu as poursuivi ton chemin chez Vent d’Aubrac où tu as préparé le prestigieux concours de Meilleur opuvrier de France. Ton talent a été récompensé en 2015 où tu as reçu le titre à Paris des mains de François Hollande, président de la République. Grâce à cela, tu t’es fait connaître au sein de la communauté des couteliers et tu n’as cessé de chercher à créer des modèles personnalisés. Tu t’es installé à Gaillac Bas où tu as construit ton atelier et ton habitation. C’est avec un grand plaisir que tu as bien voulu concevoir un couteau dédié à notre village et qui est présenté aujourd’hui."

"Tradition et modernité"

Jérôme enchaînait en remerciant la municipalité pour son écoute et en présentant ce couteau de poche qu’il a voulu simple. Après plusieurs essais testés auprès de sa famille, le modèle a pu voir le jour et est maintenant fabriqué dans son atelier. Celui-ci est cent pour cent local et personnalisable à souhait (manche, lame, gravures…) avec un étui en cuir réalisé à Saint-Côme-d’Olt par un artisan bottier. Le couteau est en vente uniquement à l’atelier dans un premier temps. Contact : 06 47 95 35 97 ou jeromelamic.190@gmail.com /. Christine Sahuet, conseillère régionale, félicitait Jérôme pour ce couteau qui allie "tradition et modernité".

Jean-Claude Anglars, sénateur et conseiller départemental, se montrait fier d’avoir un artisan sur cette commune qui "fabrique un objet qui rappelle le terroir avec des modèles uniques et ce coutelier qui devient un ambassadeur du Nayrac". Des créations étaient exposées et chacun pouvait apprécier la qualité de ces couteaux aux lignes simples mais élégantes.

La matinée se terminait autour de la fouace et des boissons offertes par la municipalité.