L'écotourisme prend de l'ampleur en Aveyron. De plus en plus de Français optent pour un séjour "éco responsable" pendant leurs vacances. Un phénomène qui se ressent dans le département.

Avec ses plages labellisées Pavillon Bleu, ses campings et ses hôtels qui proposent des séjours "éco responsables", l'Aveyron se développe en matière d'écotourisme. Un aspect qui n'a pas échappé aux clients de l'éco-camping des Cuns, situé sur quatre hectares de végétations sur le Larzac.

"C'est vraiment du camping"

"Concernant l'usage de l'eau, on fait attention puisqu'on est sensibilisés par les propriétaires. Il n'y a pas d'électricité dans les huttes, on doit se débrouiller. C'est vraiment du camping en fin de compte", explique Eric, qui séjourne pour la troisième fois dans cet unique éco-camping du département, et cela pour une question de tranquillité.

Production d’eau chaude par l’intermédiaire de panneaux solaires, récupération d’eau de pluie pour les WC, pas d'éclairage extérieur hormis dans les blocs sanitaires... Pour Juline, l'écotourisme est "une simplicité qui fait du bien pour soi mais aussi pour l'environnement et qui crée du bonheur supplémentaire."

La démarche d’éco responsabilité se développe tout autant dans l’hôtellerie. À l’Ibis de Rodez, pour Benoît Prat, la démarche entreprise est nécessaire, ne serait-ce que pour répondre aux attentes des clients. Zéro plastique à usage unique au petit-déjeuner, revente des produits du petit-déjeuner sur Too Good To Go pour lutter contre le gaspillage, lavage du linge en interne...

"Sur la consommation énergétique, on est nombreux à se poser la question sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit, les parkings pour qu'on puisse autoconsommer une partie de notre production", confie Benoît Prat. Une tendance touristique "éco responsable" qui n'en est donc qu'à ses débuts.