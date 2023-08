Moto : sans surprise, l'Italien Andrea Verona a pris les commandes de l'Aveyronnaise classic

Après les deux spéciales matinales, l'archi favori de l'épreuve compte 6 secondes d'avance sur le Tarnais Jérémy Tarroux.

La première journée de l'Aveyronnaise classic a eu beau être avancée de trois-quart d'heure avec un départ de 7 heures à Salles-Curan, l'Italien Andrea Verona et sa Gas Gas 350 cc ont été pile à l'heure là où on les attendait, ce matin.

A lire aussi : Moto : Jérémy Tarroux est "attendu" sur les chemins de l'Aveyronnaise classic

A lire aussi : Moto : l'Aveyronnaise classic s'adapte à la canicule, les organisateurs excluent une nouvelle annulation

A lire aussi : Moto : la première étape de l'Aveyronnaise classic scindée en deux et rabotée à cause de la chaleur extrême

En effet, le champion du monde de la spécialité a remporté les deux spéciales matinales, celle de Salles-Curan puis de Lédergues, devançant au final le Tarnais Jérémy Tarroux (KTM 350 cc) d'un peu plus de 6 secondes. Derrière ce duo parti pour durer, on retrouve Valérian Debaud (Motorbike 250 cc), bien au contact à une seconde de Tarroux.

Comme prévu depuis hier et à cause de la vigilance rouge canicule, la course s'arrête à midi pour reprendre ce soir, après 19 heures. Il reste donc aux 500 pilotes engagés à parcourir une nouvelle fois la spéciale de Salles-Curan avant de clore la première des trois journées qui les attendent.