Moto : Sylvain Evanno, d'organisateur en chef de l'Aveyronnaise classic à l’assistance d’une trentaine de pilotes

Maître d’œuvre jusqu’en 2020 de l’Aveyronnaise classic, le Rieupeyrousain cherchait un moyen de rester actif dans le monde de l’enduro et s’est tourné vers l’assistance.

Lorsque j’ai arrêté la présidence de l’Aveyronnaise, j’ai fait une reconversion professionnelle et je suis parti sur l’assistance en courses, ouvre Sylvain Evanno. J’ai contacté Marc Bourgeois, (pilote qui s’est imposé trois fois en Aveyron, NDLR), il m’a mis en relation avec Fabien Vinel, son mécano depuis 15 ans. Celui-ci à tout de suite adhéré à l’idée et nous nous sommes lancés."

Les deux associés ont ainsi débuté il y a deux ans et, petit à petit, ont pris de l’essor. "Lorsqu’on a commencé, on avait une dizaine de clients et maintenant on tourne à 25 clients par classique. " Sur l’Aveyronnaise qui en est ce jeudi à sa première étape, le duo Sylvain Evanno – Fabien Vinel va fournir l’assistance à une trentaine de pilotes. Si parmi eux il y a de nombreux amateurs, on compte également des top pilotes comme Jérémy Tarroux, l’un des favoris ou encore Marc Bourgeois, six victoires sur la classique à eux deux ; mais également le Lozérien Kilian Lunier que l’on devrait retrouver dans le top 10.

De plus en plus, les pilotes sont attirés par l’assistance car cela leur simplifie l’organisation. "Nous fournissons une assistance clefs en main, avance Evanno. Le pilote vient, nous confie sa moto et ne s’occupe de plus rien si ce n’est de courir. Nous avons tout le matériel nécessaire, les tentes, les tapis, nous fournissons également l’essence, le repas… C’est un petit peu la croisière de l’enduro ", poursuit-il avec un clin d’œil. Chacun s’occupe d’une partie bien distincte.

Complémentarité

Pour lui, c’est le côté communication, gestion humaine et de la course ; alors que Fabien Vinel est plus axé sur la partie mécanique. Lors d’une classique comme l’AC, ils sont sept, dont plusieurs mécaniciens, à prendre en charge les pilotes.

" L’assistance, c’est 50 % de la course et les pilotes ont besoin d’une bonne assistance pour gérer la course ", détaille Fabien Vinel qui a une grosse expérience de la compétition. Cela fait maintenant 15 ans qu’il officie auprès de Marc Bourgeois, et qu’il est également spécialiste des suspensions au sein de OTS. "Mon expérience mécanique de la compétition et celle de Sylvain dans l’organisation nous permettent de proposer un service qui va au-delà de l’aspect mécanique et organisation. Nous conseillons en gestion de la course. "

Des conseils qui sont toujours les bienvenus surtout auprès des amateurs. " Notre objectif est que les pilotes soient totalement déchargés de tout ce qui n’est pas la course. Nous sommes là pour les aider, les assister et les soutenir du début jusqu’à la fin ", conclut d’une même voix le duo Evanno – Vinel qui avec sa structure PM 12 évasion OTS factory s’est rapidement forgé une image de professionnels dans le monde de l’enduro.