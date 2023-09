Athlétisme : en vue des Jeux olympiques, la Millavoise Jöna Aigouy met le cap sur la Nouvelle-Calédonie

Jöna Aigouy a fait parler d’elle cet été, et pas seulement en raison de son titre de championne de France élite. Il a été question d’économie et de débrouille, lorsque la Millavoise a lancé en août une cagnotte participative sur internet, afin de financer sa saison à venir. Contrainte également de vendre certains de ses meubles et de faire des petits boulots, son histoire a été reprise par de nombreux médias nationaux, puisqu’elle interroge sur les difficultés rencontrées par de nombreux sportifs de haut niveau en France.

La situation de l’Aveyronnaise s’est toutefois améliorée, car cette médiatisation a attiré de nouveaux partenaires. En plus de Boissière et fils, elle est soutenue désormais par une autre entreprise du Sud-Aveyron, Léonie, et est devenue ambassadrice de la ville de Millau et de la communauté de communes. Des sponsors nationaux sont aussi venus vers elle : Invivo, Paviot équipement et SLAM acoustique.

En outre, sa cagnotte participative lui a permis de rassembler près de 34 000 euros à l’heure actuelle (elle est toujours ouverte). "J’ai une chance énorme de bénéficier de tout cela, car je sais que d’autres athlètes qui ont lancé des cagnottes n’ont pas réussi à récolter autant d’argent, commente-t-elle. Voir tous ces gens à fond derrière moi me donne encore plus de force".

Par ailleurs, l’Aveyronnaise a rejoint le club d’Amiens, afin de bénéficier d’un meilleur soutien. "Je cherchais un club qui avait une politique de soutien et de développement des athlètes de haut niveau. À Balma (son club lors des sept dernières années, NDLR), ce n’était plus trop le cas", dit-elle. Ces nouvelles aides doivent permettre à Jöna Aigouy de financer sa participation à des meetings internationaux, passage obligé pour obtenir une qualification aux Jeux olympiques.