État des routes en Aveyron : Cardalez, Viadène, vallée du Lot, Aubrac, attention circulation délicate ce lundi en raison de plaques de verglas et de givre

Voici un état des lieux des axes routiers du réseau secondaire de l'Aveyron, hors RN 88 et A75.

Ce lundi 22 janvier 2024, prudence sur les routes du réseau secondaire de l'Aveyron, avec plusieurs secteurs qui restent touchés par des épisodes de verglas localisés. Pour suivre, l'état des routes en temps réel, vous pouvez vous connecter sur www.inforoute12.fr.

Les températures relevées sont comprises entre -3 °C et + 7 °C.

NORD-AVEYRON

En raison de la présence de verglas localisé sur les secteurs du Carladez, de la Viadène, de la Vallée du Lot, d’Entraygues et de l’Aubrac, le réseau principal concerné présente des conditions de circulation délicates.

Le verglas est également localisé sur l’ensemble du réseau secondaire (plaques de givre), les conditions de circulation y sont également délicates. Les interventions sont en cours.

OUEST-AVEYRON

En raison de la présence de verglas localisé sur les secteurs de Decazeville, Capdenac et Villefranche-de-Rouergue, les conditions de circulation sont délicates sur l’ensemble du réseau concerné. Le traitement est

en cours. Ces mêmes conditions sont normales sur les autres secteurs.

CENTRE AVEYRON

Les conditions de circulation sont délicates sur la RD 993 entre Bouloc et Salles-Curan (réseau principal) et sur les secteurs de Bouloc, de la vallée du Viaur et du Levezou (réseau secondaire). Le traitement est en cours.

SUD-AVEYRON

En raison de la présence de verglas localisé sur l’ensemble du réseau, les conditions de circulation sont délicates. Les interventions sont en cours.