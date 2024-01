Bozouls. Aveyron : Antoine fait voyager les papilles avec son poulet rôti "Du Côté des îles"

Antoine, installé depuis un peu plus d'un an, fait le bonheur de ses clients à Bozouls.

On ne dira jamais assez qu’un bon poulet c’est un poulet fermier label rouge. Sa chair est ferme, il regorge de bienfaits nutritionnels pour satisfaire grands enfants ou sportifs (protéines, acides aminés et vitamines). Les poulets fermiers label rouge sont élevés deux fois plus longtemps que les poulets standards. Ils bénéficient d’une alimentation 100 % végétale. La durée de l’élevage en plein air est au minimum de 81 jours, pouvant aller jusqu’à 110 jours. Rôti, il ravit toute la famille.

C’est un véritable plat dominical depuis Henri IV. Selon la légende, le roi aurait formulé le vœu que chaque laboureur du royaume ait une poule à mettre au pot chaque dimanche.

C’est ce qu’Antoine, installé depuis plus d’un an, s’emploie à faire chaque dimanche au côté de sa rôtissoire géante. La veille, les poulets label rouge de classe A sont macérés d’une marinade dont Antoine a le secret en raison de ses origines Antillaises.

Le jeune restaurateur propose également une paella ou jarret de porc ou un colombo, le tout accompagné de frites. Tous ces plats à emporter sont élaborés sur place. Une authenticité qui est préservée avec les acras (petits beignets à la morue) et les pommes de terre grenailles cuites dans le jus de cuisson.

Réservation conseillée

L’établissement est ouvert du mercredi au dimanche midi. Quelques tables de dégustation sont à disposition, mais la réservation est souhaitable. Antoine fourmille d’idées et projette de s’agrandir pour cet été avec l’aménagement d’une salle attenante de 35 m2. La terrasse restera disponible dès les beaux jours.

Contact "du côté des îles" 36 avenue Arsène-Ratier, 12340 Bozouls. Tel : 06 44 79 36 04.