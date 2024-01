CAN 2024 : Sénégal, Algérie, Cameroun... Le point sur les matchs de ce mardi, et sur quelles chaînes les regarder

Voici à quelle heure et sur quelles chaînes suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des nations ce mardi.

C'est sans doute terminé pour la Côte d'Ivoire, vaincue 4-0 par la Guinée équatoriale, qui pourrait quitter de ce fait sa propre compétition en terminant à la troisième place du groupe A. La Guinée-Bissau quitte également la Coupe d'Afrique des nations sans aucune victoire.

Dans le groupe B, le Cap-Vert est un surprenant premier de groupe, devant l'Egypte qui passe sur le fil avec un nul 2-2 lundi soir. Le Ghana termine à la troisième place avec peu de chance d'être repêché, quand le Mozambique est définitivement éliminé.

Ce mardi 23 janvier 2024, le suspens est encore total pour les groupes C et D. Le Sénégal est assuré d'accéder aux phases finales, mais la Guinée, le Cameroun et la Gambie devront tout donner dans ce match de la dernière chance.

Dans le groupe D, la Mauritanie n'a plus aucun espoir de qualification. Mais Angola, le Burkina Faso et l'Algérie ont impérativement besoin d'une victoire ce mardi soir.

18 heures : Gambie - Cameroun (groupe C) sur beIN Sports 2

(groupe C) sur beIN Sports 2 18 heures : Guinée - Sénégal (groupe C) sur beIN Sports 4 max

(groupe C) sur beIN Sports 4 max 21 heures : Mauritanie - Algérie (groupe D) sur beIN Sports 4 max

(groupe D) sur beIN Sports 4 max 21 heures : Angola - Burkina Faso (groupe D) sur beIN Sports 2

Les résultats dans chaque groupe

Voici les résultats de la phase de groupes jusqu'à présent :

Groupe A

Côte d'Ivoire 2-0 Guinée-Bissau

Nigeria 1-1 Guinée équatoriale

Guinée Equatioriale 4-2 Guinée-Bissau

Côte d'Ivoire 0-1 Nigeria

Guinée-Bissau 0-1 Nigeria

Guinée équatoriale 4-0 Côte d'Ivoire

1. Guinée Equatoroale, 7 pts (+6)

2. Nigeria, 7 pts (+2)

3. Côte d'Ivoire, 3 pts (-3)

4. Guinée-Bissau, 0 pt (-5)

Groupe B

Ghana 1-2 Cap-Vert

Égypte 2-2 Mozambique

Égypte 2-2 Ghana

Cap-Vert 3-0 Mozambique

Mozambique 2-2 Ghana

Cap-Vert 2-2 Egypte

1. Cap-Vert, 7 pts (+4)

2. Egypte, 3 pts (0)

3. Ghana, 2 pts (-1)

4. Mozambique, 2 pts (-3)

Groupe C

Sénégal 3-0 Gambie

Cameroun 1-1 Guinée

Sénégal 3-1 Cameroun

Guinée 1-0 Gambie

1. Sénégal, 6 pts (+5)

2. Guinée, 4 pts (+1)

3. Cameroun, 1 pt (-2)

4. Gambie, 0 pt (-4)

Groupe D

Burkina Faso 1-0 Mauritanie

Algérie 1-1 Angola

Algérie 2-2 Burkina Faso

Mauritanie 2-3 Angola

1. Angola, 4 pts (+1)

2. Burkina Faso, 4 pts (+1)

3. Algérie, 2 pts (0)

4. Mauritanie, 0 pt (-2)

Groupe E

Mali 2-0 Afrique du Sud

Tunisie 0-1 Namibie

Tunisie 1-1 Mali

Afrique du Sud 4-0 Namibie

1. Mali, 4 pts (+2)

2. Afrique du Sud, 3 pts (+2)

3. Namibie, 3 pts (-3)

4. Tunisie, 1 pt (-1)

Groupe F

Maroc 3-0 Tanzanie

Congo 1-1 Zambie

Maroc 1-1 RD Congo

Zambie 1-1 Tanzanie

1. Maroc, 4 pts (+3)

2. Congo, 2 pts (0)

3. Zambie, 2 pts (0)

4. Tanzanie, 1 pt (-3)